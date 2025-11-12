»³ÍÛÆ»¡Ý²¬»³»Ô³¹¤Ë¡ÈÃæ¿´Éô´°Á´¥¹¥ë¡¼¡É¤Î¿·¥ë¡¼¥È¤Þ¤â¤Ê¤¯´°À®¡ª ±ä¿¤¹¤ëÆîËÌ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤ë¡©¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡©
¤Þ¤â¤Ê¤¯±ä¿¡ÖÁí¼Ò¡¦°ìµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÃæ¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤¬2025Ç¯10·î¡¢¹ñÆ»180¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤È¤·¤ÆÀ°È÷Ãæ¤Î¡ÖÁí¼Ò¡¦°ìµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¶ÈºÆÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¡¢´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¿ÊÄ½¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ë°ìÉô±ä¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁÔÂç¤Ê¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥¸¤Ç¡Ö²¬»³ÂèÆó¤Î¸¼´Ø¸ý¡×¤À¡Û¡ÖÁí¼Ò¡¦°ìµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Î¿ÊÄ½¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡²¬»³¤ÈÄ»¼è¤ÎÊÆ»Ò¤ò·ë¤ÖJRÇìÈ÷Àþ¤ÎÊÂ¹ÔÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¹ñÆ»180¹æ¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÁí¼Ò¡¦°ìµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Ï²¬»³»ÔËÌ¶è¤«¤éÁí¼Ò»Ô¤Ë»ê¤ë15.9km¤Ç¤¹¡£¹ñÆ»2¹æ¤«¤éËÌ¤Ø±ä¤Ó¤ë¡Ö²¬»³À¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Î±äÄ¹Éô¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ËÂ³¤¯²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÆêÄÅ¡Á°ìµÜ»³ºê´Ö1.5km¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÎ¥¤ì¡¢²¬»³Æ»¤Î²¬»³Áí¼ÒIC¤«¤éÁí¼Ò»ÔÆâ¤ØÄÌ¤¸¤ë6.8km¤¬³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢²¬»³Â¦¤Ç³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìµÜ»³ºê¤«¤éËÌ¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë0.7km¤¬±ä¿¤·¡¢»³ÍÛÆ»¤ÎµÈÈ÷¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²¬»³IC¤«¤é²¬»³»ÔÃæ¿´Éô¤òÄÌ¤ë½¾Íè¥ë¡¼¥È¤ËÂå¤ï¤ê¡¢µÈÈ÷¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤«¤é¹ñÆ»180¹æ·ÐÍ³¤Ç»Ô¹Ù³°¤ä¹ñÆ»2¹æ¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¬»³À¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤«¤éÆî¤Ø±ä¿¤¹¤ë¡Ö²¬»³´Ä¾õÆîÆ»Ï©¡×¤â2026Ç¯ÅÙº¢¤Ë±ä¿¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¬»³¹Á¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î±ä¿Éô¤Ï½ªÃ¼Éô¤Î¼þÊÕÆ»Ï©¤ÎÀÚ¤ê²ó¤·¤â11·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢³«ÄÌ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ëÌ¤³«ÄÌÉô¤Ï¡¢µÈÈ÷¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤È²¬»³Áí¼ÒIC¤ò¤Ä¤Ê¤°3¹©¶è6.7km¤È¡¢Áí¼Ò»ÔÆâ¤ÎËöÃ¼Éô¤Ë¤¢¤¿¤ë7¹©¶è1.7km¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»ö¶ÈÉ¾²Á¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë7¹©¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼þÊÕ¶¨µÄ¤äÃÏ¼ÁÄ´ºº·ë²Ì¤ËÈ¼¤¦¶¶ÎÂ¡¦¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¹½Â¤ÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤¿¤Û¤«¡¢ºòº£¤Î»ñµ¡ºà¡¦Ï«Ì³Ã±²Á¤Î¾å¾º¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ö¶ÈÈñ¤¬170²¯±ßÁý³Û¤Î750²¯±ß¡ÊÌó29¡óÁý¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ15.7km¤Î¿ÊÄ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÑÃÏ¤¬60¡ó¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï46¡ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
¡¡ÆÃ¤Ë3¹©¶è¤Î¸½Æ»¤Ç¤Ï½é·Ø¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¦µÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¤·¡¢½ÂÂÚ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¥Ð¥¤¥Ñ¥¹À°È÷¤Ë¤è¤ë´ËÏÂ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ªÃ¼¤Î7¹©¶è¤ÏÇìÈ÷Àþ¤ÈÎ©ÂÎ¸òº¹¤·¡¢¹âÎÂÀî±è¤¤¤Ç¸½Æ»¤Ë¹çÎ®¡£¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï»³´ÖÉô¶è´Ö¤Ç¤¹¡£Á´ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢2¤Ä¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¸ý¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÊ¿ÌîÉô¤Î¹ñÆ»180¹æ¸½Æ»¤ò¤Û¤Ü¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£