佐々木はPS3セーブの活躍

確かな存在感だ。スポーツ用品メーカー「ナイキ」のLA専門インスタグラムは9日（日本時間10日）に新たに作成したドジャースナインの壁画を公開した。ポストシーズンでは守護神として活躍した佐々木朗希投手も描かれており、LAファンからは「伝説的だ」「Tシャツにしたい」と歓声があがっている。

「ナイキ」のインスタグラムは「ダブルプレーを決め、連覇を決めた。この街のために」と綴り、壁画や作成過程の様子をアップした。ロサンゼルス市内にいくつか用意したようで、佐々木はウィル・スミス捕手とハグする場面の他、ハイタッチしているシーンが描かれた。マックス・マンシー内野手、ブレイク・スネル投手らも作成されている。

同社は前日には山本由伸投手の巨大広告（ビルボード）を公開しており、ドジャースのワールドシリーズ連覇を“粋な形”で称賛したようだ。広告の文字はグラフィティアーティストのダニエル・チャカ・ラモス氏がデザインしている。

ポストシーズンの激闘の記憶が今でも蘇る壁画の連続。LAファンも感動したようで、「どうかポスターにして」「OMG」「最高だ！」「写真に収めたい」などと称賛の声が送られている。

21世紀初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース。来シーズンは1998〜2000年のヤンキース以来となる3連覇にも期待がかかる。（Full-Count編集部）