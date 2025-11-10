自宅で兄妹の2ショットを撮っていたところ、思いがけず撮影された「奇跡の瞬間」がThreadsに投稿されると、あまりのタイミングの良さに注目が集まりました。投稿したのは、2児の母でフォトグラファーのいとうちあき（@chiapumi8）さんです。



【写真5枚】楽しく2ショットを撮っていたら、妹が… 奇跡の瞬間を見る

兄妹のツーショットを撮影したところ、偶然撮れたのはなんと妹が初めて一歩を踏み出した姿。そんな劇的瞬間を目撃した兄の驚いた顔もばっちりカメラには収められており、「お兄ちゃんの口がずっと開いててかわいい」「めちゃくちゃいい写真ですね」などコメントが寄せられました。



この“奇跡の写真”は、ご自宅でちあきさん自身が撮影したもの。ちあきさんは、日常的にご自宅で子どもたちの写真を撮っているといいます。



撮影当時、お兄ちゃんは3歳、妹は11カ月。この日も、仲の良い兄妹の姿を撮るために、お兄ちゃんの横に妹を1人で立たせていたそうです。撮影の少し前から、妹には「もうすぐ歩きそうな兆候」が見られていたものの、まだ歩いたことはなかったといいます。しかし、この撮影の最中に妹が初めての一歩を踏み出し、カメラを構えていたちあきさんはとても驚いたそうです。



「1人で立っていて、急に一歩が出た！という感じでした」と、撮影当時の様子を振り返ります。



そして、それに驚いたのは隣にいたお兄ちゃんも同じ。得意げな表情で歩き出した妹の隣には、目をまん丸にして口を大きく開けた、お兄ちゃんの驚きの表情が映っています。



「『ええーー！！歩いてる！歩いてる！もねちゃん（妹）が歩いてるよ！！すごぉーーい！』と言いながら拍手をしていました」



この“奇跡の瞬間”が撮れた時について、ちあきさんはこう振り返ります。



「すごい瞬間が撮れたと感動しました。妹の成長を一緒に喜んでくれる息子がいて、すごく嬉しいです」



お兄ちゃんは、妹が歩けるようになったことがとても嬉しかったようで、歩けるようになったばかりの妹をいつも優しく見守っているのだとか。



投稿には「お兄ちゃん最高のリアクション」「ほんとに奇跡の1枚」「これは一生の宝物」など、多くのコメントが寄せられました。



最後に、今回の反響についてちあきさんに感想を聞きました。



「みなさんと奇跡の瞬間を共有できてすごく嬉しかったです。また、『コンテストに応募してください』などと言ってくれたのも面白かったです。みなさんの言葉で、よりこの写真の貴重さを感じることができました」