化粧水の在庫、たくさんありませんか？ プレゼントでいただいたり、試供品でもらったりと意外とたくさんお手元にあるという方も少なくないのでは。暮らしを豊かにするグッズに詳しいESSEフレンズエディターのsakuraさんは、そんなたまりがちな化粧水を、気分が高まる使い方で有効活用しているそうです。詳しく紹介します。

増えがちな化粧水をどんどん使う方法とは…

美容が好きで、コスメのサブスクを活用していることもあり、化粧水が増えがちな私。

朝の洗顔後と夜のお風呂上がりに普通に手に取って使うだけでは、よくも悪くもなかなか化粧水の量が減りません。

なかなか減らない化粧水…コスパ的にはうれしいですが、そのまま何年も置いておくのは不安だし、なにより使わない化粧水を出番が来るまで棚に置いておくだけではもったいない。あるものは有意義に使おう、ということで、シートマスクに含ませたスペシャルケアとして使っています。

手もちの化粧水がシートマスクに！

私が使っているのは、コスメデコルテのローションマスク（550円）です。

使い方は簡単で、付属のケースに化粧水をたくさん入れて、コイン型シートをひたすだけ。

好きな化粧水を使って、自分だけのシートマスクができ上がります。

化粧水をたくさん含んだシートは、肌にのせると気持ちいい！

デパコスが550円で手に入って、心もときめく

直近はアットコスメのネット通販で購入したのですが、デパートのカウンターで購入することも。

同じようなコイン型のシートマスクは100円ショップにもありますが、やっぱりデパコスを使うと、気分も高まります。しかも550円で手に入るなんて、お財布にも優しい。

今までは余らせていた化粧水のを有効活用でき、心ときめく使い方に大満足です。

皆さんも戸棚に化粧水が眠っていたら、ぜひ試してみてください。

※ 化粧水などコスメは使用期限を守り、パッケージで使用方法を確認したうえでご使用ください。またかゆみや赤みなど肌に異常が出たらご使用を中止し、医師にご相談ください