PS2戦連続完投はメジャー24年ぶり…WS3勝は史上13人目

称賛と興奮は収まることがないようだ。ドジャースは8日（日本時間9日）に公式SNSを更新。ワールドシリーズ第7戦の名場面を投稿した。山本由伸投手が“先頭”を飾ると、LAファンからは「ヤマモトの銅像を建てる時が来た」などと異例の提案をしている。

山本はメジャー2年目の今季、開幕投手を務め、チームの先発投手では唯一離脱することなくシーズンを完走した。オールスターにも初選出。30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、、メジャートップの被打率.183をマークした。ポストシーズンではさらに躍動。リーグ優勝決定シリーズ第2戦で球団21年ぶりの完投勝利を挙げると、ワールドシリーズ第2戦でもメジャー24年ぶりの2戦連続完投を記録した。

さらに崖っぷちに追い込まれた第6戦では6回1失点の好投。第7戦は中0日で9回1死一、二塁から登板。サヨナラのピンチを凌ぐと、延長11回まで投げ切った。ワールドシリーズ3勝は史上13人目の偉業。ポストシーズン全体でもは6試合に登板し、5勝1敗、防御率1.45、2完投と救世主となった。

ドジャース公式SNSが「チャンピオンを倒すには、ノックアウトしなきゃならない！ ちょうど1週間前、ドジャースはワールドシリーズ連覇を達成した」として数々の名シーンを投稿すると、一番最初に起用されのが、最後のアウトを奪い、マウンド上でナインからもみくちゃにされる山本だった。計16枚の写真の中で半分近くに山本の存在を確認できる。

改めてエースの快投をファンも思い出したようで、「YAMAGOAT」「ヤマモトが史上最高の投手になった日」「スプリングトレーニングまえにはヤマモトの銅像が見たい」「ありがとうヨシ、愛してるよヨシ」「ヤマモトは神」などと称賛の声が溢れかえっている。（Full-Count編集部）