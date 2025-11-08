12月7日に東京都内で開催

12月7日に東京・恵比寿で開催される「パテレアワード2025」のゲスト選手として、日本ハムの齋藤友貴哉投手が出演することが発表された。齋藤は「出演の機会をいただき、ありがとうございます！ パテレを通じて多くのファンの方に応援していただき、とてもうれしいです。トークの方も虎視眈々!!」とコメントを寄せた。

2年連続開催となる「パーソル パ・リーグTV」のリアルイベント「パテレアワード2025」。今年は“MVP（Most Valuable パテレ行き）賞”の最終候補動画を選出するファン投票企画も実施される。参加は特設サイトで11月10日から23日まで1日1回、お気に入りの“パテレ行き”動画に投票できる。

チケットは、終演後に選手とのハイタッチ会に参加できるSS席のほか、S席、A席で展開。入場者特典として「パテレアワード2025」オリジナルクリアファイルが配布される。また、会場では「パテレアワード2025」限定グッズの販売も予定。第1弾として「パテレアワード2025 フェイスタオル」のデザインが発表された。今後も多彩なグッズラインナップが公開される見込みだ。

出演が予定されている選手は齋藤友貴哉投手（日本ハム）、鈴木大地内野手（楽天）、山田陽翔投手（西武）、山口航輝外野手（ロッテ）、若月健矢捕手（オリックス）となっている。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）