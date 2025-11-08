·Ù´±¤é¤ËË½¹Ô¡Ä¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖÈ¯É½ ¡ÖË½ÎÏÅª¤Ç¶¼Ç÷Åª¤Ê¹Ô°Ù¡¢ÀäÂÐ¤ËÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤ÎÆüËÜ¿Í4Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£
¥ê¡¼¥°5Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤éÄãÄ´¤Ç¡¢Àè·îËö¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢2000¡Á2005Ç¯¤Þ¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï10·î29Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥Ë¡¼¥ë¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤Ë4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ìÉô¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÃÄÂÎ¤¬ÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï7Æü¤ËÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡ÖË½ÎÏÅª¤Ç¶¼Ç÷Åª¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£
¡Ö10·î29Æü¤Î¥Õ¥©¥ë¥«¡¼¥¯Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥ì¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢Á°Êý¤ÇÄÌ¾ï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¤¢¤ë¸Ä¿Í¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡£·Ù»¡´±2Ì¾¤¬²ðÆþ¤·¡¢Åö³º¿ÍÊª¤ÎÂáÊá¤ò»î¤ß¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ö¥ê¥²¡¼¥É¡Ù¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼Ìó100Ì¾¤¬¡¢Åö³º¿ÍÊª¤ò¡Éµß½Ð¡É¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÈ¿¥Åª¤«¤Ä·×²èÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿È¸µ¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ç·ÙÈ÷°÷¤ÈÃË½÷1Ì¾¤º¤Ä¤Î·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¡£·Ù´±¤Î1Ì¾¤¬ÃÏÌÌ¤Ë°ú¤ÅÝ¤µ¤ì¡¢½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤ÇÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ö¥ê¥²¡¼¥É¡Ù¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Åö³º¿ÍÊª¤ÎÂáÊá¤ÏÁË³²¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊË½ÎÏÅª¤Ç¶¼Ç÷Åª¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÍÆÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
º£Ç¯7·î¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Èµ¬Ìó¤Ë·«¤êÊÖ¤·°ãÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê°ÂÁ´¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ö¥ê¥²¡¼¥É¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¡¢°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à3»î¹ç¤Î´ÑÀï¤ª¤è¤Ó¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ïº£½µËö¤«¤é¤³¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£²æ¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È·Ù»¡´±¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÃÇ¤¸¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¿¼¹ï¤«¤ÄË½ÎÏÅª¤Ê»ö·ï¤À¡£
¤³¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬µö¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¯¥é¥Ö¤«¤éÀ©ºÛ½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ö¥ê¥²¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¿¼¹ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÇíÃ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¤¿¤Ê¹ÔÆ°µ¬ÈÏ½å¼é¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢12·î¤ËÁ¼ÃÖ¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤â¡ÄÂç²ñ¤«¤é¡ÖÄÉÊü¤ä»²²Ã¶Ø»ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É·Ù»¡¤â¡Ö¿¦Ì³Ãæ¤ËÃ¯¤â½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¶¼Ç÷¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¿¦Ì³¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ï·è¤·¤ÆÍÆÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£´ØÍ¿¤·¤¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢ÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£