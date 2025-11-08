日本代表招集の菅原由勢、ブレーメンで絶品アシスト！「ユキの素晴らしいクロス」とゴールの味方が感謝

DF菅原由勢とGK長田澪ことミオ・バックハウスが所属するドイツ1部のブレーメン。

7日に行われたブンデスリーガ第10節ヴォルフスブルク戦に2-1で勝利した。

シュート20本を放ったブレーメンは、前半に先制されるも、後半38分に菅原が同点ゴールをアシスト。

右から狙いすましたクロスを上げるとデンマーク人MFイェンス・ステーがヘディングシュートで流し込んだ。

すると、ブレーメンは後半アディショナルタイムに勝ち越し、2-1の逆転勝ちを収めた。

『Weser Kurier』は、ともにフル出場した菅原と長田にこのような採点を与えていた（5満点で、低い方が高評価）。

「長田、2点。失点シーンはノーチャンスだったが、前半のうちにそれ以上の失点は阻止した。38分と40分のシュートにしっかり対応。落ち着きを保ち、難しい場面にも難なく対処した」

「菅原、3点。右サイドで守備に精力的に取り組み、ビルドアップではスルーパスを選択することが多かった。しかし、集中力を欠いたこともあり、必ずしも成功せず。84分に正確なクロスで同点ゴールをアシストしたが、終了間際の決定機は逃した」

クラブ公式サイトによれば、同点ゴールを決めたステーは「開始1分からインテンシティの高い試合だった。僕らはいいパフォーマンスをしていたが、前半はラストパスが欠けていた。我慢強くなる必要があった。そして、ユキ（菅原）が素晴らしいクロスを上げてくれた。パフォーマンス面でも、正しい方向へ進み出したと言えるよ」と語っていたそう。

ブレーメンは開幕5試合は1勝1分3敗（14失点）と低調だったが、そこからの5試合は3勝2分（4失点）と調子を上げている。

この後、菅原は9月以来の招集となった日本代表へ合流。右サイドバックを本職とする菅原は、3-4-2-1システムのサムライブルーにおいて、難しい立場に置かれているが、今年最後の戦いで出場機会は訪れるだろうか。

また、長田もU-21ドイツ代表での活動に参加する。