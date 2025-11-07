¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£µ°Ì¡¦ÃÎÇ°ÂçÀ®¤¬ÆþÃÄÁ°¤Ë°ÛÎã¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¡µ¤¹ç½½Ê¬¤â¥×¥í¤ÎÀöÎé¡Ö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È°éÀ®£µ°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£·Æü¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£ÆþÃÄÁ°¤ÎÎý½¬»²²Ã¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤À¡£
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿ÃË¤¬¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ê¤ã¤¢¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤·¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Îºô±Û¤¨ÃÆ¤âÊü¤Ä¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÎÇ°¤Ï²ÆìÅÅÎÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤·¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ØÆ±Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¡¢º£µ¨¤ÏÂÇÅÀ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ·âÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡££··î£²£°Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï£Í£Ö£Ð¤ËÁª¤Ð¤ì¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾å¤ÎÉñÂæ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Ç°´ê¤Î£±£²µåÃÄÆþ¤ê¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁáÂ®¥×¥í¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ä²Æì¾°³Ø¤Î£±³ØÇ¯ÀèÇÚ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½¤Àµ¡£¤¤Ä¤¤»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÎÇ°¤Ï¤³¤ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢±¦Â¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÎÇ°¤Ï¡Ö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤â¤Ã¤ÈÂÎÎÏ¤Ä¤±¤ÆÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¡Ö¡Ê°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÎý½¬¤ÇÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È½àÈ÷¤·¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤¦¤³¤ÎºÐ¤Ê¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£