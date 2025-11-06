「スタイルUPも狙える」って！【グローバルワーク】週7で着たい「マルチWAYブルゾン」

秋も深まり、ブルゾンが活躍する季節。気分に合わせて着回せる一枚があれば、毎日のコーデがぐっと楽しくなりそうです。今回は、そんなブルゾンを【グローバルワーク】からピックアップ！ シンプルながらも“マルチWAY”仕様で、着こなしの幅が広がりそうな優秀アイテムです。絶妙な丈感とシルエットでスタイルアップも狙え、羽織るだけで気分が上がりそうな一枚。スタッフさんの着こなしもあわせてチェックしてみてください。

アレンジ次第で幅広いテイストにマッチ

【グローバルワーク】「マルチWAYブルゾン」\5,490（税込）

公式サイトで「首元、袖、裾がリブですっきり見えするブルゾン」と紹介されている一枚。ボリュームスリーブで柔らかさを添え、短めの丈感とリブが引き締めのアクセントに。羽織としてはもちろん、ファスナーを閉めればプルオーバー風に着られ、肩を抜けばオフショル風にもアレンジ可能。一枚ワードローブにあれば、さまざまなテイストのオシャレが楽しめそうです。裏地がない分軽やかで、重ねてももたつかずに着られそう。

さっと羽織るだけで旬顔コーデにシフト

ジーンズのワンツーコーデに羽織るだけで、ぐっと旬顔にアップデート。ブルゾンの丈感とスリーブのボリューム感がワイドパンツのボリューム感とマッチ。ミニマルなトップスをタックインしてウエストをマークするのが、全体のバランスを整えるポイントです。ベーシックな組み合わせながら、ブルゾンのエッジィなシルエットが効いて、こなれ感のある着こなしに。

丈短めブルゾンで自然と視線をアップ

こちらのスタッフさんは「丈短めなので スタイルUPにもなります」とコメント。スカートのIラインと、ブルゾンのクシュっとしたボリューム感のバランスが絶妙で、自然と視線が上に向かいそう。オフショル風のアレンジで甘さを添えつつ、ファスナーやリブがクールなアクセントとなり、大人の落ち着きと華やかさのあるスタイルにまとまっています。

ラフでも大人っぽく着映える着こなしに

ブルゾンをオフショルにしてパンツと合わせた、こなれ感のあるカジュアルスタイル。イージーなアイテム同士の組み合わせでも、このブルゾンなら程よい肌見せのアレンジで、パッと着映える装いに。ボディラインを拾いにくいので、華奢見えも期待できそうです。頑張りすぎずにオシャレに見せたい日のコーデに、ぜひ取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S