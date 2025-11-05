アイビーカンパニー（東京都渋谷区）が運営する「アフタヌーンティー・ティールーム」が、紅茶、クッキー缶、ティーチケットなどが入った福袋「ニューイヤーズバッグ2026」を発売。11月27日正午から事前販売予約を実施します。

【画像】「えっ…全部おしゃれ！」 これが福袋の“中身”です！

「ティーチケット」と「パスタチケット」入り

同商品は、“お茶のある暮らしと風景”がデザインテーマの福袋です。庭に咲く花や植物のイラストをあしらったデザインのオリジナルバッグで販売されます。

セット内容は、「アフタヌーンティーブレンド」「イングリッシュミルクティーブレンド」「ダージリン」「アッサム」「アールグレイ」「アップル」「ルイボスアールグレイ」「レモンハーバルブレンド」「シトロンミルクティー キャニスター缶入り」「プチサンク ディアマン」「ティーチケット」（5枚）、「オーガニックトマトとモッツァレラチーズのトマトソースパスタチケット」（2枚）、「オリジナルバッグ」（オフホワイト）。価格は1万円（税込み）。

封入されているお茶は全てティーバッグで、各7個入りです。ティールームの店内で使用できる「ティーチケット」と「パスタチケット」は、2027年1月31日まで使用することができます。

事前販売予約は、同店の専用サイトにて12月11日午前11時59分まで実施。12月15日から順次、店頭で受け取ることができます。数量限定のため、なくなり次第終了です。