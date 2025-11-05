Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月5日は、背骨のようなフレームが背面を支え、その上に伸びるメッシュが体の動きに柔軟に合わせてくれる、Herman Miller（ハーマンミラー）の「セイルチェア」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【正規品】 Herman Miller (ハーマンミラー) セイルチェア オフィスチェア アルミニウム ブラック BBキャスター 12年保証 AS1YA23HAN2BKBBBKBK9119 84,975円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

通気性とサポート力を両立し、長時間作業でも快適。ハーマンミラー「セイルチェア」が25％オフ！

吊り橋の工学原理を応用した背もたれと通気性の高いデザインが、長時間の作業を快適にサポートしてくれる、Herman Miller（ハーマンミラー）の「セイルチェア」が25％オフのタイムセール特価で販売中です。

本商品は、一般的な高性能チェアとは異なるアプローチで快適性を追求しています。それが、吊り橋の工学原理を応用したYタワー™サスペンション。背骨のようなフレームが背面を支え、その上に伸びるメッシュが体の動きに柔軟に追従します。

また、座面の高さ調整やリクライニング機能など、オフィスチェアとして必要な操作性もしっかり備えています。動きに合わせて身体をサポートしてくれるので、在宅ワークにもぴったり。

デザイナーのイヴ・ベアールによる、ミニマルで軽やかなデザインも魅力。背面にフレームを持たない構造によって、視覚的な存在感は軽やかで、どんなインテリアにもなじみます。

メッシュ状の3Dインテリジェントサスペンションバックで通気性を確保

背もたれには、3Dインテリジェントサスペンションバックという独自構造を採用。メッシュ状に配置されたパターンが、背中のカーブに合わせてサポートする一方で、高い通気性を確保。長時間座っていても蒸れにくく、作業に集中できます。

本商品にはPVC（ポリ塩化ビニル）を一切使用しておらず、製品寿命を終えた後には最大90%のリサイクルが可能な環境配慮型のプロダクトでもあります。使用パーツを削ぎ落としつつ、必要なサポート性はキープ。ハーマンミラーならではの機能美が詰まった1脚です。

エルゴノミクス、デザイン、そしてサステナビリティ。すべてを満たした、「セイルチェア」は、毎日の生産性向上にも確実に効いてくる存在。長時間座る仕事道具こそ、こだわる価値があります。

【正規品】 Herman Miller (ハーマンミラー) セイルチェア オフィスチェア アルミニウム ブラック BBキャスター 12年保証 AS1YA23HAN2BKBBBKBK9119 84,975円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Herman Millerのアイテム一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年11月5日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp