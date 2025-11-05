『SANDA』第6話「人造人間vsサンタクロース」あらすじ＆場面カット公開
2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。第6話のあらすじと先行カットが公開された。
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。
第6話のあらすじはこちら。
＜第6話「人造人間vsサンタクロース」＞
大人の姿になって戻ってきた小野を排除しようとする大渋学園長の前に、力を取り戻したサンタが立ちふさがる。
しかし92歳の大渋は、老いに抗うために全身を整形した影響で超人的な力を得ており、サンタを圧倒していく。
それに対しサンタは、子どもたちの信じる心が力になると言って、冬村たちにあるお願いをする。
＞＞＞第6話先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
