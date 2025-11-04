エン株式会社は2025年11月4日、内閣官房の内閣衛星情報センター（CSICE）が組織の中核を担う管理職候補（一般職・課長補佐級）を公募すると発表しました。民間の求人サイトを通じた同センターの公募は初の取り組みで、いわゆる国家公務員試験（筆記試験）は免除されます。応募はエンが運営する求人サービスで受け付けます。

【▲ 特設ページより（Credit: エン株式会社）】

内閣衛星情報センターは、情報収集衛星の開発・運用から衛星画像の分析までを担い、外交・防衛や大規模災害対応のための意思決定を支える国内唯一の政府機関です。近年の安全保障・防災分野で衛星情報の重要性が高まるなか、衛星システム開発・運用や衛星画像分析のプロフェッショナルを管理職候補として迎える方針です。

募集概要

職位：一般職（課長補佐級）主なミッション：情報収集衛星システムの開発・運用または衛星画像分析想定年収：800万円以上（部門マネジメントを担う中核人材として）経験分野：宇宙分野の経験は不問。民間企業等で培ったシステム開発や情報分析の経験が活かせます選考：筆記の国家公務員試験は免除。一般企業に近い形で実施応募受付：エン株式会社の「ミドルの転職」「AMBI」「エン転職」で受け付け受付期間：2025年11月4日（火）〜12月1日（月）募集方法：詳細やエントリーは特設ページから案内されています。

（編集部注：本記事はリリース情報にもとづく第三者報道です。詳細や最新情報は公式サイトを参照してください）