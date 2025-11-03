首都圏近郊でわざわざ行きたい「地元愛があふれるご当地スーパー」3選【専門家が厳選】
お気に入りのスーパー、ありますか？ 野菜が新鮮だったり、肉や魚が安かったり、パンが絶品だったり、輸入品がずらりと並んでいたり。人それぞれに「ここが好き」というポイントがあるのではないでしょうか。
『日本ご当地スーパー大全』（辰巳出版）は、スーパーマーケット研究家・菅原佳己さんお気に入りのスーパー、全92店舗を紹介した1冊です。“ご当地スーパー”と呼ばれる、限られたエリアにしかない地元密着型のスーパーが紹介されています。
今回は、その中から「地元愛があふれる」首都圏近郊のご当地スーパーを3つピックアップ！
▼1. とりせん ローズタウン店（群馬）
鶏肉・鶏卵の食品卸で創業した前原仙吉さん。その呼び名「鳥屋のせんちゃん」が、店名『とりせん』の由来です。群馬を中心に北関東に60店舗以上を展開し、上州（群馬）名物はもちろん近隣の味も扱います。
自社で研究開発してきた上州名物の数々。スバルの城下町・太田育ちの「太田焼きそば」、パンのように大きなまんじゅうに甘味噌が香ばしい「焼まんじゅう」、甘めのソースがカツに合う「ソースカツ丼」、人気店の県民食のオマージュ商品「とりめし重」など、いずれも商品名に「上州名物」付きの名物揃い。
さらに、それらを組み合わせた夢の弁当も。必見、必食、北関東好みの惣菜売り場です。
とりせん ローズタウン店
群馬県前橋市江木町1701-1
9時〜24時（年始を除き無休）
▼2. ダイユー 那須高原店（栃木）
1935（昭和10）年に栃木県黒磯で魚店として創業。魚だけでなく、肉も野菜も買えたら便利と、その後スーパーの業態へ。現在は那須高原の地で地元の人や別荘を訪れる人に、なくてはならない存在です。
なにげなく買った牛乳を飲んだだけでも目を見張るおいしさ。このおいしい牛乳と、コクと甘みがある那須御養卵を使ったクリームパンは、たぷたぷの濃厚クリームが記憶に刻まれる「那須ブランド」認定商品です。
ダイユー 那須高原店
栃木県那須郡那須町大字高久乙2865-1
8時〜21時（無休）
▼3. オギノ 貢川店（山梨）
まるで贈り物の箱を結ぶリボンのように見える「オギノ」のロゴ。そのリボンは「オギノ」の「オ」の字を表しています。
海のない地で育まれた豊かな地元食。同社のPB商品は、地元企業の協力を得て郷土色豊かに展開されています。そしてその商品にも、自社愛の証として「隠れオの字」が埋め込まれているのです。
「山梨のご当地スーパー・オギノで買った地元食」という二重のご当地感が、旅人である私たちを喜ばせます。
オギノ 貢川店
山梨県甲府市徳行1-2-18
10時〜20時（無休・臨時休業あり）この書籍の執筆者：菅原佳己 プロフィール
1965年生まれ。スーパーマーケット研究家。2012年に刊行した著書『日本全国ご当地スーパー 掘り出しの逸品』が大ヒットし一躍注目される。ご当地スーパーブームの火付け役として、テレビ、ラジオ、 新聞、雑誌ほかのメディア出演多数。2019 年に一般社団法人「全国ご当地スーパー協会」を設立、全国の埋もれた食文化を発掘しその魅力を伝えている。ほか著書に『日本ご当地おかず大全』（辰巳出版）などがある。(文:菅原 佳己)
専門家が選んだ！ 首都圏近郊の「地元愛があふれる店」3選地域の方々に長く親しまれてきたご当地スーパーに並ぶ名物惣菜や地元ならではの商品には、その土地の食文化が息づいています。旅先で訪れれば、暮らしぶりや人々の温かさを味わうことができ、地域の日常を知る手がかりになります。
