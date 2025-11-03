キティちゃんが新町橋でパレード！ 徳島おどりフェスタ【徳島】
11月1日と2日、「徳島おどりフェスタ2025」が開かれ、街は大勢の見物客でにぎわいました。
ハローキティたち、サンリオキャラクターがパレードで盛り上げたほか、様々な催しが行われた週末を振り返ります。
（パレードを見に来た人）
「キティちゃん見える」
「かわいい～いるいる！」
徳島の秋に登場した、キティちゃんたちにみんな大興奮！
新町橋のパレードなど、盛り上がりの様子をたっぷりと振り返ります。
期間中、徳島市中心部では様々な催しが行われました。
新町川水際公園では「世界の旅マルシェ」と題し、ドイツやメキシコなど様々な国の料理が大集結。
これは中東・レバノンの郷土料理ひよこ豆のコロッケ、「ファラフェル」です。
（記者）
「いただきます。外はサクッと中はホクホクしていて、ひよこ豆の優しい甘みが美味しいです」
そして夜には…。
■夜はドローンショー
「オー！」
眉山上空をキャンバスに行われた、圧巻のドローンショーです。
秋の夜空を彩る光のアート、500機のドローンが約15分間にわたって一糸乱れぬ飛行絵巻を繰り広げました。
2日目に行われたパレードでトップバターを飾ったのは、人気アニメ【推しの子】のキャラクターたちです。
続いて、阿波踊りが観客たちを盛り上げたあと、さーて、いよいよみなさんお待ちかね…。
（パレードを見に来た人）
「キティちゃーん！」
「キティちゃんです」
「ポムポムプリンです。チャームポイントのおしりが見えたらいいと思います」
キティちゃんたちを一目見ようと、大きくなる人の波。
どこどこ？あっ！
なんとキティちゃんたちは阿波踊りをしながらやってきました！
阿波踊りもお手のもの、さすがキティちゃんです。
先ほどのお姉さん、ポムポムプリンのお尻は見えたんでしょうか？
（パレードを見に来た人）
「お尻は残念ながら見えなかったんですけど、最後は気づいてくれて来てくれてよかったです」
（記者）
「キティちゃんたちが新町橋を渡っています」
キティちゃんたちは、新町橋を中心に約350メートルをパレードしました。
（パレードを見に来た人）
「嬉しかった」
「クロミちゃんって、めっちゃ叫びましたもう最高！」
賑やかなムードに包まれた徳島市中心部。
県によりますと11月2日の1日で、約6.6万人が訪れたということです。