11月1日と2日、「徳島おどりフェスタ2025」が開かれ、街は大勢の見物客でにぎわいました。



ハローキティたち、サンリオキャラクターがパレードで盛り上げたほか、様々な催しが行われた週末を振り返ります。

（パレードを見に来た人）

「キティちゃん見える」

「かわいい～いるいる！」

徳島の秋に登場した、キティちゃんたちにみんな大興奮！





1日、2日に徳島市で開かれた「徳島おどりフェスタ2025」。新町橋のパレードなど、盛り上がりの様子をたっぷりと振り返ります。

期間中、徳島市中心部では様々な催しが行われました。



新町川水際公園では「世界の旅マルシェ」と題し、ドイツやメキシコなど様々な国の料理が大集結。



これは中東・レバノンの郷土料理ひよこ豆のコロッケ、「ファラフェル」です。

（記者）

「いただきます。外はサクッと中はホクホクしていて、ひよこ豆の優しい甘みが美味しいです」



そして夜には…。

■夜はドローンショー

「オー！」



眉山上空をキャンバスに行われた、圧巻のドローンショーです。



秋の夜空を彩る光のアート、500機のドローンが約15分間にわたって一糸乱れぬ飛行絵巻を繰り広げました。

2日目に行われたパレードでトップバターを飾ったのは、人気アニメ【推しの子】のキャラクターたちです。



続いて、阿波踊りが観客たちを盛り上げたあと、さーて、いよいよみなさんお待ちかね…。

（パレードを見に来た人）

「キティちゃーん！」

「キティちゃんです」

「ポムポムプリンです。チャームポイントのおしりが見えたらいいと思います」

キティちゃんたちを一目見ようと、大きくなる人の波。



どこどこ？あっ！

なんとキティちゃんたちは阿波踊りをしながらやってきました！



阿波踊りもお手のもの、さすがキティちゃんです。



先ほどのお姉さん、ポムポムプリンのお尻は見えたんでしょうか？



（パレードを見に来た人）

「お尻は残念ながら見えなかったんですけど、最後は気づいてくれて来てくれてよかったです」



（記者）

「キティちゃんたちが新町橋を渡っています」



キティちゃんたちは、新町橋を中心に約350メートルをパレードしました。

（パレードを見に来た人）

「嬉しかった」

「クロミちゃんって、めっちゃ叫びましたもう最高！」



賑やかなムードに包まれた徳島市中心部。



県によりますと11月2日の1日で、約6.6万人が訪れたということです。