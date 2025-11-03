米メディア「ドジャース・ネーション」が注目

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に勝利し、今世紀初のワールドシリーズ連覇を果たした。シリーズMVPには3勝を挙げた山本由伸投手が選ばれた。試合後、大谷翔平投手は山本を称賛。その上で“イジリ”を発動すると、米ファンも「大好きだ」と笑顔になった。

大谷はストーリーズ機能を連投し、世界一の場面などを引用した。そして雄叫びを上げる山本の写真を添えると、次の投稿では大人のライオンが大きな口を開ける姿をアップした。

大谷は昨年のワールドシリーズで山本と赤ちゃんライオンのいじりを行うと、以降もたびたびイジリ倒していた。山本がポストシーズン全体を通してエースとして活躍し、“百獣の王”へと認めたのかもしれない。すると、これに反応したのが米メディア「ドジャース・ネーション」だった。

「オオタニがヤマモトの歴史的なワールドシリーズでの活躍の後にインスタグラムのストーリーに投稿した内容」として2枚の画像を添え、「どうやらオオタニは、これまで“子ライオン”として投稿していたヤマモトを、今回は“大人のライオン”に成長した姿として表現したようです」とし、苦笑する絵文字を載せた。大谷らしい振る舞いに米ファンも「大好きだ（笑）」「ヤマモトがライオンになった！」「本物は本物を知る」などと反応した。

大谷はワールドシリーズ7試合で打率.333、3本塁打5打点、出塁率.500、OPS1.278の好成績で勝利に貢献している。（Full-Count編集部）