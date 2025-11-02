家事や介護、仕事に追われる50代以上の人にとって、年末の大掃除は大きなストレスのもと。ただでさえ忙しい年末に家じゅうを掃除するのは、大きな負担です。「この憂うつな大掃除の手間を激減させる方法があります」というのは、カナダ在住でもたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さん（60代）です。今回は、年末前の今、掃除で捨てるといいもの4選について教えてくれました。

1：気づかないうちに増える紙類

ものをもちすぎないことを意識していても、気づかないうちに増えてしまうのが紙類です。年末は、年賀状やカレンダー、家計簿など、新たに入ってくる紙も増える時期。今のうちに古い紙を一掃しておきましょう。

たとえば、こんな紙がたくさんありませんか？

●期限ぎれの保証書、古い取り扱い説明書

保証期間が過ぎたものや、もう家にない古い家電の説明書は、保存している必要はありません。必要な情報はメーカーのサイトで確認できます。

●過去数年分の年賀状

なんとなく取ってある古い年賀状やカードも不要。「いつか切手に交換しよう」と残してある未使用の古いハガキは、すぐに交換するか、捨てるか選びましょう。

●古い手帳やカレンダー

すでに終わった予定やメモで埋めつくされたものはもう必要ありません。残したいページだけ、スマホで写真に撮って、本体は処分してみましょう。

2：買いすぎた日用品

キッチンのシンクの下や洗面台の棚など、扉の奥にしまい込んでいる生活用品を見直しましょう。目に見えないと存在を忘れてしまうもの。奥の方にあるものを全部取り出して、1つずつ確認してみて。

●期限ぎれの化粧品・試供品

「旅行用」「特別なとき用」として残しているクリームやシャンプー。劣化している可能性があるので、手放すのをおすすめします。

●古い洗剤や掃除用品のストック

消耗品を安いときにまとめ買いをし、使いきれないことがよくあります。いつまでも減らない洗剤やスポンジ類は、残量をチェックして、多すぎる分は手放すか、今のうちに使いきる予定を立てましょう。

●使い古したタオルやふきん

ウエスやぞうきんにするために取ってある古い布類。秋になってもまだ残っていたら、潔く捨ててみましょう。場所を取ってじゃまになってしまいます。

3：「いつか使う」と取ってある食器やギフト

食器棚や押し入れの奥にしまいっぱなしになっている食器や贈答品を見直します。

●傷んだり欠けたりした食器

端が欠けたり、ヒビが入っている食器は、安全に使えないので処分しましょう。壊れたものまでもち続ける必要はありません。

●高価な贈答品の箱

中身は使っている、もしくは使いきったのに、箱だけ残っている贈答品はありませんか？ 化粧箱や海外ブランドの製品の箱など、つい残してしまいますが、もっていても出番はないことが多いです。

●何年も使っていない飾りや花ビン

趣味が変わって飾らなくなったものは、思いきって手放しましょう。部屋の雰囲気に合わなくなった置物なども、人に譲ったり、フリマアプリに出すなどして、次の使い手に託せば、罪悪感なく捨てられるでしょう。

4：数が多すぎる衣類

ファストファッションの影響で、必要以上に衣類を買いすぎてしまう人は多いもの。もう着ない服を処分して、クローゼットやタンスをスッキリさせましょう。

●傷んだ防寒グッズ

毛玉だらけのマフラーや、伸びきった手袋など、今シーズン、使いたくないものを処分します。

●サイズが合わない喪服や礼服

長期間にわたって利用することが多いフォーマルウエアは、サイズや好みが変わってもそのままもち続けてしまうもの。手入れや管理が大変な素材の製品は見直して、今の自分が利用しやすいものだけ残しましょう。

●古い部屋着やパジャマ

外出着は人に見られるので新調する気になりますが、だれにも見せない部屋着やパジャマは、古いものを残しがちです。傷みが目立つものや、ここ数年袖をとおしていないものは、十分使ったことに感謝して手放してください。

秋の捨て活は自分へのプレゼント

秋に不用品を手放しておくと、年末の大掃除の負担が激減します。

掃除でもっとも手間がかかるのは、汚れを落とすことそのものより、あるものをどかして、ホコリを払い、元の場所に戻すという作業です。

今のうちにものの量を減らしておけば、ふき掃除をするとき、たくさんのものを動かさなくてすみます。

年末は予定や行事が立て込み、思うように掃除の時間を取れないことも。気持ちの余裕のあるうちに、少しずつものを減らして、ゆとりを持って年末年始を過ごしましょう。