¡Úº£Æü¤«¤é¡ÛÄ»µ®Â²¡¢½é¤Î¡ÖÊ¡ÂÞ¡×È¯Çä¡ª¡¡¥®¥Õ¥È·ô3000±ß¡õ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º5ÅÀÆþ¤ê¤Ç¡È3900±ß¡É¡¡SNS¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¤ä¤ó¡ª¡×
¡¡¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¾Æ¤Ä»¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤¬¡¢¡Ö¥È¥ê¥¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤ò11·î1Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö¥È¥ê¥¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¡ª
SNS¡ÖÀäÂÐ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¡Á¡×
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¸ÂÄê¤Î¡ÖÄ»µ®Â²¥°¥Ã¥º¡×5ÅÀ¤È¥®¥Õ¥È·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¡£2025Ç¯¤ËÁÏ¶È40¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÆ±¼Ò¤«¤é½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¥È¥ê¥Ã¥¡¼¥È¡¼¥È¡×¡Ö¤Ì¤¯¤Ì¤¯Ä»µ®Â²¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë¡×¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¥³¥ë¥¯¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê3Ëç¡Ë¡¢¡ÖÄ»µ®Â²¡ß¥Þ¥ë¥Þ¥ó¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA6¥á¥â¡×¡ÖÄ»µ®Â²¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥®¥Õ¥È·ô3000±ßÊ¬¡×¡Ê1000±ß¡ß3Ëç¡Ë¡£²Á³Ê¤Ï3900±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¥È¥ê¥Ã¥¡¼¥È¡¼¥È¡×¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊÁ¤Ç¡¢³°Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆ±¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï½ÄÌó38¥»¥ó¥Á¡¢²£Ìó34¥»¥ó¥Á¡¢¥Þ¥ÁÌó9¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ì¤¯¤Ì¤¯Ä»µ®Â²¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Ä»µ®Â²¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï½ÄÌó70¥»¥ó¥Á¡¢²£Ìó100¥»¥ó¥Á¡£
¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥ª¥ë¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï½ÄÌó25¥»¥ó¥Á¡¢²£Ìó25¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¥³¥ë¥¯¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡×¤Î´é·¿¤Î¥³¥ë¥¯À½¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢3Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï½ÄÌó8.5¥»¥ó¥Á¡¢²£Ìó9.3¥»¥ó¥Á¡£
¡ÖÄ»µ®Â²¡ß¥Þ¥ë¥Þ¥ó¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA6¥á¥â¡×¤Ï¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Þ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤A6¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ»µ®Â²¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥®¥Õ¥È·ô3000±ßÊ¬¡×¡Ê1000±ß¡ß3Ëç¡Ë¤Ï¡¢1²ñ·×¤´¤È¤Ë1¿Í1ËçÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥®¥Õ¥È·ô¤Ç¤¹¡£Æ±Å¹¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÊ£¿ôËç»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È¶¨ÎÏ¡×¤¬É¬Í×¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï6¥«·î¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±Å¹¤«¤é½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÊ¡ÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Î¤Ì¤¤¤À¤È¡ª¡©¡×¡Ö¥²¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¤ä¤ó¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¡Á¡×¡ÖÄ»µ®Â²¥È¡¼¥È¤È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Þ¥ë¥Þ¥ó¥³¥é¥Ü¤Î¥á¥âÄ¢Íß¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ä¤Ä¡Á¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ØÆþ¤Ï1¿Í1¸Ä¤Þ¤Ç¡£12·î12Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¿½¹þ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇäÃæ¡£2026Ç¯1·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢½ç¼¡È¯Á÷¡ÊÍ½Äê¡Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Å¹¤Ç3Ëü¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£