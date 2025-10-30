朝倉未来が怒り「さすがに堪忍袋の緒が切れた」同所属の伊澤星花が格闘系チャンネルで中傷され涙「２度と俺とＪＴＴの選手の名前を使わないでください」
総合格闘家の朝倉未来（３３）が３０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ガチの朝倉未来」を更新。あるＹｏｕＴｕｂｅｒに対して怒りを滲ませた。
「絶対に許せないことが起きました」の題名で投稿した動画で、練習来た際にＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級王者の伊澤星花が泣いていたことを明かし「どうも格闘技を扱ってるチャンネルで。俺も見たことあるんですよ、俺の名前をふんだんに使って、コイツらうぜぇなと。そいつらが伊澤さんのことを『見た目もブサイク、性格もブサイク』って発言して、Ｘですごい回っちゃって、伊澤さんの目に入っちゃったみたいなんです。いくら絶対王者といえど、か弱い女性ですよ。試合前なのに、落ち込んでる」と、「格闘キャスト／Ｆａｍｉｌｙｔｉｍｅ」というチャンネルで伊澤が中傷されていたとし、怒りを滲ませて語った。
伊澤も登場し「ツイッターをみてたら…言われてて」と落ち込んだ様子。朝倉は「僕の優秀な弁護士を間にして訴えようかなと思ってる。侮辱罪ですから。さすがに堪忍袋の緒が切れた。一線を越えたな感じを受けた」と怒り、「俺の名前を２度と使わないでください。俺の名前で再生数を稼がないでください。今後ＪＴＴの選手の話題も出さないでください」と、断じた。