【装甲騎兵ボトムズ 1/12 スコープドッグ Ver.1.5】 2026年第2四半期 発売予定 価格：68,820円

threezeroは、アクションフィギュア「装甲騎兵ボトムズ 1/12 スコープドッグ Ver.1.5」を2026年第2四半期に発売する。価格は68,820円。

本製品はアニメシリーズ「装甲騎兵ボトムズ」に登場する「スコープドッグ」とAT乗りの可動フィギュアを1/12スケールで立体化したもの。2017年に発売したものから塗装表現と関節構造をアップグレードしており、肩のボールジョイントとかかと関節がダイキャスト製となっている。

ウェザリング表現を含む細やかな塗装が施され、全身100カ所が可動。胸部コックピットと腹部メンテナンスハッチが開閉可能で、ターレットレンズは回転する。また両前腕部はスプリングで「アームパンチ」を再現し、手は指の各関節が可動する。

足裏には「ローラーダッシュ」用タイヤを内蔵し、つま先を引き上げることでタイヤを展開可能。この他ターンピックの伸長、降着姿勢の再現が可能で、「ヘビィマシンガン」と交換式バレル、マガジン3個が付属する。

(C)SUNRISE