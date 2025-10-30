ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¡È½÷¤ÎÉð´ï¡ÉÏÀÁè¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡ÖÂ¾¼Ô¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ø¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¿¤À¤ÎÉî¿«¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£³£°Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡È½÷¤ÎÉð´ï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÊÆ¹ñ¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÏÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÕ»¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö½÷¤ÎÉð´ï¤ò»È¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÅê¹Æ¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÒÅÄ»á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Åê¹Æ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤·¤Æ¤«¡¢¡Ö½÷¤À¤È¤«ÃË¤À¤È¤«¡¢ÀÊÌ¤ò°Û¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¡¢À¸¤¤Å¤é¤¤¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³§¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤ë¤Ù¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø½÷¤ÎÉð´ï¤ò»È¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿½÷À¡Ù¤È¡Ø½÷¤ÎÉð´ï¤ò»È¤ï¤ºÀ®¸ù¤·¤¿½÷À¡Ù¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂ¾¼Ô¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐËÜ¿Í¤Î¼«³Ð¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ø¤¢¤Î¿Í¡¢½÷¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤ÈÃã°û¤ßÏÃ¤ÇÍ§¤À¤Á¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¸ø¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¿¤À¤ÎÉî¿«¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸ø¤Î¾ì¤Ç¡È½÷¤ÎÉð´ï¤ò»È¤Ã¤¿¡É¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÎã¤¨¤Ð½÷À¤¬¼ÒÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿»þ¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ø½÷¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¤·¾å¤¬¤í¤¦¡Ù¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡Ø½÷¤ÎÉð´ï¤ò»È¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ìµ¼«³Ð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ø½÷¤ÎÉð´ï¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜ¿Í¤ÎÆâ¿´¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢Â¾¼Ô¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¤É¤ó¤Ê°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î²²Â¬¤Ç°Õ¸«¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£