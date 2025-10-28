◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

今季限りでの現役引退を表明しているドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が27日（日本時間28日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦にリリーフ登板。WSでは17年11月1日、アストロズ第7戦以来、8年ぶりのリリーフ登板となった。

通算223勝のレジェンドは安打はおろか、四球さえも許されない局面でマウンドに上がった。5―5の延長12回、7番手・シーハンが2死満塁のピンチを招き、左打者のルークスを打席に迎えると、ベンチのロバーツ監督が動いた。

ベンチから背番号「22」がマウンドへと向かう。球場にカーショーの名がコールされると、大観衆からは割れんばかりの大声援が沸き起こった。ストライクを1球取るごとにボルテージは増していく。フルカウントまで進めたが、慌てることはない。最後は低めスライダーで二ゴロに打ち取ると、左拳を力強く握り、吠えた。

カーショーにとっては、この日からの3連戦が選手として迎える最後のドジャースタジアムでの戦いとなる。