「グラタン」というと、つくるのが大変というイメージがありますが、ホワイトソースなしでもおいしくつくれるんです！ 教えてくれたのは、ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさん。材料を入れるだけの、簡単「ジャガイモのグラタン」のレシピを紹介してくれました。

ホワイトソース不要、材料を入れて焼くだけ！

とても簡単なのに、とてもおいしいジャガイモのグラタンです。お友達が遊びにきてくれたので、ワインのお供につくりました。

【写真】味付けの決め手！

生クリームだけつくるとよりクリーミーに！ 生クリームに牛乳を合わせてつくってもいいですよ。

味つけはアンチョビが決めて。アンチョビの塩気とうま味がジャガイモと生クリームによく合います。ジャガイモは下ゆでせずにそのまま焼くので、スライサーで細切りにして火をとおりやすくしました。

材料を入れてオーブンに入れるだけ！ 簡単でおいしいは、うれしいですね。チーズをのせて焼いても、おいしそうです。

分量はお好みで、つくりたい分でつくってみてくださいね。

●ジャガイモのグラタン

【材料（つくりやすい量）】

ジャガイモ 3個

アンチョビ 6枚

自然塩 適量

生クリーム 1パック

牛乳 100cc



【つくり方】

（1） ジャガイモをスライサーで千切りにして耐熱皿に入れ、塩をぱらりとふる。

（2） 生クリーム、牛乳、アンチョビをちぎってのせてオーブンへ。230度で35分ほど加熱する。

（3） ジャガイモに火がとおったらできあがり。

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください