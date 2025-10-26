【『トムとジェリー』×AS KNOW AS plus】立体刺繍かわいい「ジェリー＆タフィー」スウェット
AS KNOW AS plusから、2025年に85周年を迎える、『トムとジェリー』のロンT・スウェットが登場！ これからのシーズンヘビロテ間違いなしのキュートアイテムをチェック！
アパレルブランド『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』と『トムとジェリー』がコラボレーション！ 『トムとジェリー』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのかわいすぎるデザインスウェットが新登場する。
フロントにはジェリー、タフィーのキュートな刺繍が施されており、ぷっくり立体感がある刺繍がとってもおシャレ♪
また、後身頃にはくすっと笑えるイラストがプリント。チーズをかぶったタフィーが愛らしさとユニークさをプラスしてくれる。
オートミール、マスタード、Dグリーン、チャコールの選べて嬉しい4色展開。これからの秋冬シーズン使いやすいカラーがラインナップされているので、イロチで揃えるのもいいかも。
ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能。パンツにもスカートにもコーディネートしやすいので着回し力抜群！ リラックスタイムにも着やすいスウェット地なのも嬉しい。
また、後身頃のプリントとお揃いのアクリルキーホルダーも付属。バッグやスマホなどの持ち物に可愛いアクキーを付けて楽しんじゃおう。
ZOZOTOWN、AS KNOW AS plus店舗にて10月中旬よりお取り扱いされているので、ぜひチェックしてみてね。
