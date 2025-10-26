アクリルキーホルダー付トムとジェリースウェット（Q21073-3）

写真拡大

AS KNOW AS plusから、2025年に85周年を迎える、『トムとジェリー』のロンT・スウェットが登場！　これからのシーズンヘビロテ間違いなしのキュートアイテムをチェック！

☆コーデしやすいコラボスウェットをチェック！（写真9点）＞＞＞

アパレルブランド『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』と『トムとジェリー』がコラボレーション！　『トムとジェリー』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのかわいすぎるデザインスウェットが新登場する。

フロントにはジェリー、タフィーのキュートな刺繍が施されており、ぷっくり立体感がある刺繍がとってもおシャレ♪
また、後身頃にはくすっと笑えるイラストがプリント。チーズをかぶったタフィーが愛らしさとユニークさをプラスしてくれる。

オートミール、マスタード、Dグリーン、チャコールの選べて嬉しい4色展開。これからの秋冬シーズン使いやすいカラーがラインナップされているので、イロチで揃えるのもいいかも。

ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能。パンツにもスカートにもコーディネートしやすいので着回し力抜群！　リラックスタイムにも着やすいスウェット地なのも嬉しい。

また、後身頃のプリントとお揃いのアクリルキーホルダーも付属。バッグやスマホなどの持ち物に可愛いアクキーを付けて楽しんじゃおう。

ZOZOTOWN、AS KNOW AS plus店舗にて10月中旬よりお取り扱いされているので、ぜひチェックしてみてね。