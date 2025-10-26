現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が26日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（21）について言及した。

立石の密着VTRが流れ、自室の本棚には「落合博満 バッティングの理屈―――三冠王が考え抜いた『野球の基本』」が並んでいた。立石は「定期的に落合博満さんの本を読む」とし「理屈だけを考えて感じたものを全部書いてくださっているので。ここが分からないなと思った目次で凄く明確に書いている。これおもしろいです」と、バイブルは落合氏の著書であることを明かした。

このVTRを見た落合氏は「ありがたいですね〜」と顔をほころばせた。バッティングについては「右ひじの使い方がうまい。右ひじが後ろに入らないで、前から出てくる。これが一つの特徴なんだろうけど。だからこれだと前さばきができるんでね。プロ野球界に慣れてくればそれなりの数字を残すんだろうと思います」と称賛した。

これからについては「プロ野球界っていうのは環境に慣れるっていうのがまず一番なんでね。あとはゲームに出られるようになるかどうか。阪神は（定まっていないのが）ショートだけでしょ。そこをどうやって藤川監督が使うか。競争は激しいと思いますよ」とエールを送った。