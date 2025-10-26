ブルージェイズファンが大谷に向けて掲げたボードに注目

【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）

ブルージェイズファンが掲げた、大谷翔平投手への手作りボードがファンの笑いを誘っている。大谷は24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・指名打者」で出場。試合前から大谷への大ブーイングが起こるなど、球場は異様な雰囲気に包まれた。そんな中、スタンドで見つかったボードが「ちょっと面白い」「さすがw」と注目を集めた。

32年ぶりのワールドシリーズとあり、スタンドを埋め尽したブルージェイズファンがドジャースナインに“見えない圧力”をかけた。なかでも大谷へのブーイングは激しく、痛烈な言葉を浴びせるファンが目立つなか、ユニークなボードを掲げて大谷を煽ったファンもいた。

「NO TANI」と前半のイニシャルをひっくり返し皮肉なアレンジを加えたボードや、「OH CANADA ＞ OHTANI」とトンチを効かせたものなど、ユーモア溢れる表現で、沸き起こる大谷へのブーイングに参戦した。

掲げられたボードを発見したファンは「上手い！ oh tani の替え歌とかありそう」「爆笑した」「日本でこれやったら叩きまくられるだろうけど、昔のヤジみたいにユーモアあるのはいいと思うんだよな〜」「こういうメジャーの煽り合いが大好きです」「WSはこうじゃないと」とSNSにコメントを寄せていた。

試合前のほか、9回の第5打席に立った大谷にスタンドからは「お前はいらない（We don’t need you）」の大合唱。25日（同26日）に行われる第2戦も、ブルージェイズファンの存在は脅威となりそうだ。（Full-Count編集部）