お笑いタレント・明石家さんま（70）が25日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。かつてNHK大河ドラマの出演シーンが全てカットされたことを語った。

リスナーからのメールで、爆笑問題・太田光がNHK大河ドラマ「べらぼう」に出演する話題を振られたさんまは「俺も勘九郎さんに頼まれて大河行って、ほとんどカットやったからね」と現在の中村勘九郎の父・5代目勘九郎、現18代目中村勘三郎に誘われたことがあると語った。

その大河ドラマは99年放送の「元禄繚乱」。さんまは「俺の場合は色々あって、打ち合わせでは勘九郎さん…お父さんの方ね。で、大竹しのぶさんが勘九郎さんと夫婦の役やったんです。俺が京都の離婚してる商人なんですよ。勘九郎さんに“あんたの嫁はいい嫁やねえ”って言うて、“それに比べてうちの前の嫁は…”っていうのを勘九郎さんと2人で打ち合わせて作っていったのよ」と、92年に離婚したさんまと大竹をほうふつさせる演技をすることにしたと説明。

勘三郎も「それでお願いします」と満足いく打ち合わせとなり、当日も「凄い衣装作ってくれて」現場入りでは花道も作られ、クラッカーを鳴らされる歓迎ぶり。演技についても「一生懸命やって、おもしろいシーン撮れたんですよ」と言ったが「そうしたら“すいません、全カットさせてください”っていう…」と語った。

驚く村上ショージに「俺から大竹さんに行く画が、どうしても夫婦に見えてしまうというので…。そういうつもりでやったやろ。でも、ディレクターがものすごい手紙を。“本当に申し訳ない。こうこう、こうこうで…”っていう。そこでも勘九郎さんがスタッフに怒ったりして、大変な大河ドラマがあったんですよ」と振り返った。

さらにその後「打ち上げで勘九郎さんと誰かがケンカして、大竹さんから電話あって“助けて。今ケンカしてる”って。“なんで俺が行かなあかんねん”って言った思い出話もありますね」と話した。