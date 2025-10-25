【しまむらの渋めレッド】が可愛すぎーーッ！ 大人に似合う♡「一癖シャツ」

今シーズンのトレンドカラーとして注目を集めているレッド。派手なカラーが苦手……という人は【しまむら】から登場したシャツをチェックしてみて。明るすぎない渋めのカラーで、大人世代もトライしやすそうです。ドロストでクシュっと絞った一癖あるデザインでこなれ見えが狙えるので、ぜひワードローブに迎えて。

渋めのカラーで取り入れやすい！ チェック柄のシャツ

【しまむら】「チェックフロントドロストSH」\1,639（税込）

@saharu_87さんが「可愛すぎる」「渋めの赤チェックなら着やすい」と絶賛のシャツ。派手すぎない渋めのカラーなので、大人コーデにも取り入れやすい。ドロストでクシュっと絞った一癖あるシルエットも、垢抜けに一役買ってくれるかも。ショート丈でボトムスとのバランスが取りやすく、さまざまな着こなしを楽しめそうです。

レースワンピと合わせて秋っぽ上品コーデに

秋冬トレンドとして注目を集めているレース素材。甘さ控えめなコーデに仕上げたいなら、チェック柄のシャツと合わせてカジュアルに落とし込んでみて。ワンピースとジーンズの重ね着スタイルにシャツをプラスワンすれば、こなれ感のある秋っぽコーデに。ショート丈なので、ワンピースにも羽織りやすそうです。

