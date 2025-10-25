カズレーザー、“一番の幸せ”明かす「マジで最高っすよ！」
メイプル超合金・カズレーザー（41）が、25日放送のフジテレビ系『教えて！山レーザー』（前10：25）に出演。「一番の幸せ」について語った。
【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
同番組は、芸能人たちが実体験を通してたどり着いた、自分なりの正解、つまり「超個人的見解」を好き放題にしゃべり倒すトークバラエティー。今回は“美容と健康”をテーマにトークを展開した。
カズレーザーは「全然、健康系やってないんです」ときっぱり。「一番の幸せが、一人でビジネスホテルに行って、部屋にピザをとって、ベッドに横たわりながらワイン飲んでピザ食う」「これやりがなら、でっかい画面で宝塚見るっていう」「マジで最高っすよ！」と明かした。
この内容に共演者は「うわーそれ最高！」「幸せそう！」「いいねー」と共感。南海キャンディーズの山里亮太も「たしかにね！」と拍手した。
【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
同番組は、芸能人たちが実体験を通してたどり着いた、自分なりの正解、つまり「超個人的見解」を好き放題にしゃべり倒すトークバラエティー。今回は“美容と健康”をテーマにトークを展開した。
カズレーザーは「全然、健康系やってないんです」ときっぱり。「一番の幸せが、一人でビジネスホテルに行って、部屋にピザをとって、ベッドに横たわりながらワイン飲んでピザ食う」「これやりがなら、でっかい画面で宝塚見るっていう」「マジで最高っすよ！」と明かした。
この内容に共演者は「うわーそれ最高！」「幸せそう！」「いいねー」と共感。南海キャンディーズの山里亮太も「たしかにね！」と拍手した。