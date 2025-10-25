2-2の6回に2被弾など打者12人の猛攻を浴び一挙9点を失った

【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）

ドジャースは24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に4-11で大敗した。2-2の6回にまさかの9失点。日本では土曜の昼時ということもあり中継を見ていたファンも多かったようだが、まさかの展開に「嘘でしょ？」「これはアカンわ……」と嘆きの声が続出した。

ドジャースは2回にエンリケ・ヘルナンデスの中前適時打で先制。3回にはスミスの右前適時打でリードを広げた。しかし4回にバーショの中越え2ランで試合は振り出しに戻ると、6回に悪夢が待っていた。

先発のスネルが無死満塁のピンチを招いて降板。救援したシーハン、バンダも勢いを止められず、この回打者12人の猛攻で2被弾を含む6安打を集中され一挙9点を失った。

わずか20分で起きた信じがたい光景。SNS上には「嘘やろ？ ゲレーロJr.介さず7点とかお化けチームか」「ブルージェイズ嘘みたいに強い」「ビッグイニングどころではない」「ワールドシリーズで1イニング9得点とか誰が想像したよ」「またホームラン!! もう笑ってしまった」「1イニングで2-2→11-2」「やっと終わった6回裏」などの声があった。

ドジャースは7回に大谷が自身ワールドシリーズ初本塁打となる2ランを放ったが、反撃はそこまで。ワールドシリーズ連覇へは黒星発進となった。25日（同26日）の第2戦は山本由伸投手が先発する。（Full-Count編集部）