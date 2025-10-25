ドジャースWS連覇へ ロバーツ監督「間違いなく（昨年より）今年の方が強い。ショウヘイが健康で、先発陣の状態も最高」



ワールドシリーズ開幕を翌日に控えた現地10月23日（日本時間24日）、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が会見に臨み、選手の状態やロースター構成、そして大谷翔平への期待を語った。

ロバーツ監督 記者会見（一問一答）

Q： アレクシスがチームを離れることになりました。ブルペンやロースターにどのような影響がありますか？

今はルールや手続きを確認している段階です。ロースター確定まで少し時間がありますが、代わりの選手を探すプロセスを進めています。



Q： 彼がシリーズに復帰する可能性はありますか？

今のところ、日々の状況を見ながら判断するしかありません。



Q： 経験豊富なチームとして、ブルージェイズのような若く勢いのあるチームと戦う利点は？

経験は確かに大きいと思います。7試合シリーズでは冷静さが重要です。ただ、相手の勢いや情熱も評価しています。彼らのようなチームと戦うのは刺激的です。

Q： アンディ・パヘスと話していたのを見ました。どんな話を？

打席でのアプローチについてです。彼には守備でも打撃でも重要な役割があります。前向きな気持ちを持たせ、信頼していることを伝えました。



Q： カーショウを登板させたいという気持ちは？

もちろんです。ですが、状況に応じて最適なタイミングで起用します。彼はロースターに入っています。



Q： 昨年のシリーズと比べて、大谷翔平にとって今回はどんな違いがありますか？

ショウヘイが健康であることが何よりも大きい。昨年は限られた状態でプレーしていましたが、今年は完全に準備ができています。彼にとっても、チームにとっても良い流れになるはずです。



Q： 大谷の存在感については？

彼は打席に立つ時だけでなく、ベンチにいる時から存在感を放っています。チーム全体が彼の影響を受けている。まさに特別な選手です。



Q： 現在の先発ローテーションをどう評価していますか？

私がこれまで関わった中で最高のローテーションです。健康であることが最大の強みで、投手陣がリズムを作ることでチーム全体が安定しています。



Q： グラスノー3戦目、大谷4戦目の可能性は？

まだ確定ではありませんが、その可能性は高いです。



Q： 「あと4勝して野球を壊そう」という発言が話題になりました。意図は？

冗談ですよ（笑）。一部の批評家に向けた軽いジョークです。野球は今とても良い状態です。素晴らしいシリーズになると思います。



Q： トロントに来ての印象は？

素晴らしい街です。過去にも良い思い出があります。今回もまた素晴らしいシリーズになると信じています。



Q： 昨年のチームと比べて今のチームは？

間違いなく今の方が強いです。ショウヘイが健康で、先発陣の状態も最高です。いいシリーズになるでしょう。

