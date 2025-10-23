「老後は“持ち家”で安心」という神話は、時に現実とずれていることがあります。とくに郊外に広い一戸建てを構えた世代では、定年後に“広すぎる家”や“空間の孤独”に向き合うことになり、売却を選ぶケースも増えています。住宅ローンを完済していても、それが「安心」の証とは限らないのです。

「住み慣れた家なのに、息苦しいと思う日があった」

「もうこの家にはいたくないの…」

そうつぶやいたのは、埼玉県郊外に住む72歳の主婦・野村恵子さん（仮名）です。

夫の勝也さん（75歳・仮名）と二人三脚でローンを払い続け、40代後半に手に入れた4LDKの注文住宅。駅からは少し距離がありましたが、「広さ」と「自然の多さ」に惹かれて決めたマイホームでした。

「子どもたちも2人いたし、あのときは“これで老後も安心”って本気で思っていたんです」

しかし、定年退職後に子どもたちは独立。現在は夫婦2人きりで、空き部屋が3つ。「2階にはもう何年も行っていない」といいます。

「夏も冬も、部屋ごとに冷暖房をつけるのがもったいなくて。1階のリビングだけで生活しているけど、家全体が寒いし、掃除も大変。広かったはずの家が、どんどん“負担”に変わっていったんです」

住宅ローンを完済しても、「家を所有するコスト」は続きます。とくに築20年を超えると、以下のような出費が重くのしかかってきます。

●固定資産税：地域にもよりますが、郊外でも年間10万円以上になることも珍しくありません。

●リフォーム・修繕費：屋根や外壁、水回りの老朽化が進み、リフォームには数十万〜数百万円かかることも。

●バリアフリー化：足腰の衰えに備えて、手すりの設置や段差の解消が必要になるケースもあります。

恵子さんは「最近は、キッチンの水漏れ、2階の窓の建て付け、給湯器の不調…次から次に問題が出てきて」と疲れた様子で語ります。勝也さんもまた、「年を取ってから、こんなに“家に振り回される”とは思わなかった」と本音を漏らします。

「昔は2階の寝室に階段を上るのも平気だった。でも今は1階で布団を敷いて寝ている。それでも毎年の草むしりや、雪が降った時の対応は自分たちでやらないといけない」

住宅ローンの完済は10年前。そのときは「やっと自由だ」と思ったそうですが、実際には「所有し続けるためのランニングコスト」と「体力的な負担」に直面し、「気づけば“この家の管理人”になっていた」と振り返ります。

ついに決断。手放した先にあったのは「意外な安心感」

2人は話し合いの末、この家を3,500万円で売却し、駅近の築浅マンション（2LDK・賃貸）へと引っ越しました。

「売却益を老後資金に回せたことも大きいですが、駅から近く、病院やスーパーも徒歩圏内。冬は暖かく、光熱費も半分以下になりました」

また、「“持ち家”という責任から解放されたことが、一番大きかった」とも語ります。

「持ち家こそ安心」という意見もありますが、以下のような動きも増えています。

●「老後の利便性」を求めて、郊外の家を売却し、都市部に賃貸で住み替える高齢者

●子の同居を前提に、売却して二世帯住宅を新築するケース

●相続時に空き家にならないよう、あらかじめ売却・整理する動き

「これから家を持とうと考えている人も、すでに持っている人も、“一生ここに住む”という思い込みだけでは危ないかもしれません」

そう話す恵子さんの言葉には、暮らしに合わせて“住まいの形”を柔軟に見直す重要性が滲んでいます。

「手放す＝失う、ではなかった。むしろ“暮らしの選択肢”を増やすことだったんです」

住宅ローン完済はゴールではありません。その後の生活にこそ、慎重な選択が求められるのです。