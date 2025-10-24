大谷はWSの前日練習…フリー打撃を敢行した

ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ前日練習に臨んだ。フリー打撃では33スイングで14本の柵越え。球場5階に着弾する150メートル弾も放ち、そのインパクトにファンも「威嚇射撃中」などと驚愕している。

大谷はテオスカー・ヘルナンデス外野手、フレディ・フリーマン内野手と同組で打撃練習を行なった。同僚やスタッフらが見守るなか、5階席のスピーカー上部にぶち当てる推定150メートルの一発を放ち、見ていた者を驚かせた。

その鋭い打球音はドーム内に響き、数秒後に着弾音。大谷は打球の行方を見届けると、悠々と歩いて打撃ケージを出た。

静寂の球場にこだました、大谷が生み出した“音”にファンも衝撃。SNS上には「銃声かな」「敵球場につき少々威嚇した」「凄い破壊音」「試合で見たい」「めちゃ心地よい」「バットの音じゃねえ」「戦意喪失する」「飛距離がエグすぎる」といったファンのコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）