死亡事故で中断 2年ぶりの開催「勝山喧嘩だんじり」祭りが復活したよろこびに酔いしれた2日間【岡山】
19日、20日の2日間、真庭市の勝山地区で伝統の秋祭り「喧嘩だんじり」が行われました。
【写真を見る】死亡事故で中断 2年ぶりの開催「勝山喧嘩だんじり」祭りが復活したよろこびに酔いしれた2日間【岡山】
おととし（2023年）起きた死亡事故で去年は中止に…。多くの人たちが待ち焦がれた2年ぶりのだんじりです。
およそ2トンのだんじりがぶつかり合うさまは勇壮そのもの。江戸時代から続く「勝山喧嘩だんじり」です。一年で最も熱い夜を誰もが待ち焦がれていました。
（参加者）
「それはうれしいでしょう。『うれしくない人』がいるんだろうか。みんなうれしいとおもうよ」
「人生の一部です。この日のためにこの瞬間を大切にみんながんばっています」
死亡事故を受けて「喧嘩場」を2か所に
おととし、20代の男性がだんじりに挟まれて死亡する事故があり、去年は中止に。2年ぶりの開催となった今年は、だんじりが激突する「喧嘩場」を4カ所から2か所に減らしました。
さらにだんじりが激突する間隔を6メートル以内と短くし、観客との間にバリケードを設けるなど安全面に配慮しました。
（観客）
「この音が響くということが元気をもらうというか」
「ここに来ないと分からない伝わらないこの音すごいですね」
「すごい」
2年ぶりに響く激突の音
ぶつかりあう勇ましい姿は子どもたちの憧れです。
（参加した子ども）
「かっこいいなと思います」
「本当に男同士の戦いみたいな…」
2年ぶりに鳴り響く激突音、熱気が街を包みこんでいきます。
（地元の人）
「心が騒ぎます。みんな一年間心に秘めてきた祭りなんでね」
「これがあるから町がひとつになってやれるんじゃ」
祭りが復活したよろこびに誰もが酔いしれた2日間でした。