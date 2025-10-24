19日、20日の2日間、真庭市の勝山地区で伝統の秋祭り「喧嘩だんじり」が行われました。

【写真を見る】死亡事故で中断 2年ぶりの開催「勝山喧嘩だんじり」祭りが復活したよろこびに酔いしれた2日間【岡山】

おととし（2023年）起きた死亡事故で去年は中止に…。多くの人たちが待ち焦がれた2年ぶりのだんじりです。

およそ2トンのだんじりがぶつかり合うさまは勇壮そのもの。江戸時代から続く「勝山喧嘩だんじり」です。一年で最も熱い夜を誰もが待ち焦がれていました。

（参加者）

「それはうれしいでしょう。『うれしくない人』がいるんだろうか。みんなうれしいとおもうよ」

「人生の一部です。この日のためにこの瞬間を大切にみんながんばっています」

おととし、20代の男性がだんじりに挟まれて死亡する事故があり、去年は中止に。2年ぶりの開催となった今年は、だんじりが激突する「喧嘩場」を4カ所から2か所に減らしました。

さらにだんじりが激突する間隔を6メートル以内と短くし、観客との間にバリケードを設けるなど安全面に配慮しました。



（観客）

「この音が響くということが元気をもらうというか」

「ここに来ないと分からない伝わらないこの音すごいですね」

「すごい」

2年ぶりに響く激突の音

ぶつかりあう勇ましい姿は子どもたちの憧れです。

（参加した子ども）

「かっこいいなと思います」

「本当に男同士の戦いみたいな…」

2年ぶりに鳴り響く激突音、熱気が街を包みこんでいきます。



（地元の人）

「心が騒ぎます。みんな一年間心に秘めてきた祭りなんでね」

「これがあるから町がひとつになってやれるんじゃ」



祭りが復活したよろこびに誰もが酔いしれた2日間でした。