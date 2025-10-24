【新アニメ】『うるわしの宵の月』キャストは茜仙太郎・葉山翔太、桑畑春・熊谷健太郎
2026年1月からTBS系全国28局ネットにて放送開始されるTVアニメ『うるわしの宵の月』のキャスト情報が到着！ 茜仙太郎を葉山翔太、桑畑春を熊谷健太郎が演じることが発表された。
☆キャラクター＆キャストビジュアルをチェック！（写真4点）＞＞＞
本作はやまもり三香（講談社『月刊デザート』連載）原作による、王子（♀）と王子（♂）の不器用なラブストーリー。
容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵と、同じく「王子」と呼ばれる1つ上の先輩男子・市村琥珀。ともに「王子」と呼ばれる男女が繰り広げる恋模様を描いていく。
このたび、新たに2名の追加キャストが発表され、茜仙太郎を葉山翔太、桑畑春を熊谷健太郎が演じることが発表された。
新キャストのふたりからはコメントも到着。
葉山翔太は「描かれる恋愛の、ジューシー感だと思います！」、熊谷健太郎からは「胸がギュンギュンします。好きってなんだ、恋ってなんだと人に、己に向き合う姿に胸打たれ、嬉しくなって苦しくなって感情がかき回される作品だと感じています」と作品の魅力も語られている。
TVアニメ『うるわしの宵の月』は、2026年1月からTBS系全国28局ネットにて放送開始！ 今後の続報にもご注目を。
（C）やまもり三⾹・講談社／うるわしの宵の⽉製作委員会
☆キャラクター＆キャストビジュアルをチェック！（写真4点）＞＞＞
本作はやまもり三香（講談社『月刊デザート』連載）原作による、王子（♀）と王子（♂）の不器用なラブストーリー。
容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵と、同じく「王子」と呼ばれる1つ上の先輩男子・市村琥珀。ともに「王子」と呼ばれる男女が繰り広げる恋模様を描いていく。
新キャストのふたりからはコメントも到着。
葉山翔太は「描かれる恋愛の、ジューシー感だと思います！」、熊谷健太郎からは「胸がギュンギュンします。好きってなんだ、恋ってなんだと人に、己に向き合う姿に胸打たれ、嬉しくなって苦しくなって感情がかき回される作品だと感じています」と作品の魅力も語られている。
TVアニメ『うるわしの宵の月』は、2026年1月からTBS系全国28局ネットにて放送開始！ 今後の続報にもご注目を。
（C）やまもり三⾹・講談社／うるわしの宵の⽉製作委員会