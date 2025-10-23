【ワシントン＝田中宏幸、池田慶太】米財務省は２２日、ウクライナ侵略を続けるロシアの石油大手ロスネフチ、ルクオイルの２社と、その子会社約３０社を経済制裁の対象に加えたと発表した。

第２次トランプ政権下で米国がロシアに直接的な制裁を科すのは初めて。トランプ米大統領は、プーチン露大統領と近く予定していた会談の「中止」も発表した。即時停戦に応じないロシアに不満を募らせ、対露圧力を強めている。

制裁は、ロシアのエネルギー収入に打撃を与え、戦費の資金源を断つ狙いがある。対象企業は米国内の関連資産が凍結され、米企業などとの取引もできなくなる。ただ、米欧の対露制裁に加わっていないインドや中国が露産原油の輸入を続けており、制裁の実効性は見通せない面もある。トランプ政権はこれまで、直接的な制裁は外交的解決を困難にするとして後ろ向きな姿勢だった。

トランプ氏は２２日、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長とホワイトハウスで会談した際、記者団に対し、対露制裁は「巨大だ。制裁によりプーチン氏が合理的になることを願う」と述べた。トランプ氏は現在の戦線を凍結させる即時停戦を呼びかけたが、ロシアは事実上拒否している。

トランプ氏は記者団に、プーチン氏との対面会談について「私が中止した。達成すべきことが成し遂げられないと感じた」と述べた。ただ、プーチン氏が平和を望んでいると信じているとも強調。将来の会談は「可能性がある」と語った。

ベッセント財務長官は声明で「必要に応じてさらなる措置を講じる用意がある。同盟国にも制裁への参加を呼びかける」と訴えた。

ロスネフチはロシア最大の国営石油会社で、国内原油生産の３０〜４０％を占め、ルクオイルも約１５％に上るとみられる。トランプ政権は露産原油を輸入するインドに関税を課したが、中国には措置を講じていない。

また、トランプ氏はウクライナに巡航ミサイル「トマホーク」を供与する可能性を否定した。トマホークは「非常に複雑。我々は使い方を分かっているが、他国に教えるつもりはない」と断じた。