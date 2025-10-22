Âçºå¶Í°þ¡ÖÆ£Ï²À¤Âå¡×¤ÎÊ¿ÈøÔ÷ÂÀ¤¬¸ì¤ë¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯¡¡¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤é¤ó¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤ò
Âçºå¶Í°þ½é¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡ÖÆ£Ï²À¤Âå¡×¤Î¤½¤ì¤«¤é¡ÁÊ¿ÈøÔ÷ÂÀ¡ÊÁ´£´²ó¡¿£´²óÌÜ¡Ë
¡¡»ØÌ¾Ï³¤ì¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÍâÇ¯¡¢Ê¿ÈøÔ÷ÂÀ¤Ï25ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢HondaÎë¼¯¤ÎÅê¼ê¿ØºÇÇ¯Ä¹¤Ë¡££´Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÀèÈ¯¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀèÈ¯¤Î¼´¤ÏÆóËç¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤äÆüËÜÁª¼ê¸¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×Âç²ñ¤ò¤½¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç²ó¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤³¤Îº¢¤ÎÊ¿Èø¤Ï¡¢¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò´Þ¤àÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏÊýÂç²ñ¤ä¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï£³¡Á£´¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¡¼¥¹³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Åê¼ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡Ú¥³¡¼¥Á¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤â...¡Û
ºòÇ¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼Ò¶È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÈøÔ÷ÂÀ»á¡¡photo by Tanigami Shiro
¡¡¼Ò²ñ¿Í£·Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìºòÇ¯¤Î£¶·î¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¿Èø¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¿åËÜ¸¹¤¬£µÇ¯¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ò°úÂà¤·¤¿»þ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»þ¡¢¿åËÜ¤Ï¡Ö¥ª¥ì¡¢º£Ç¯¤Ç¤ä¤á¤ë¤ï¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Çº£Æü¤ÎÅ·µ¤¤òÏÃ¤¹¤è¤¦¤ÊÄ´»Ò¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¸¡¹¤È¤½¤Î·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤¬¡ØÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥ª¥ì¤Ë¤Ï¤¢¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¥×¥í¤Î²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¹â¹»¤Ç¤âÂç³Ø¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦¤ä¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿Èø¤Ï¡Ö¹â¹»¡¢Âç³Ø¤È¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀï¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤¿¤¤¡£¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡×¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¡¢Ê¿Èø¤Î»×¤¤¤È¤ÏÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¿åËÜ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ê¿Èø¤Ï¡ÖÀ¾Ã«¡Ê¹À°ì¡ËÀèÀ¸¤Ë¤À¤±¤Ï¡¢¡Ê°Õ¸«¤ò¡ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ......¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ëÊ¿Èø¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ø¤ó¤±¤É¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¡Ø¤Þ¤À¸½Ìò¤ò¤ä¤ì¤ë¡Ù¡Ø£±Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ê¤é¡¢Áª¼ê°ìËÜ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤«¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢ÍèÇ¯1Ç¯¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÌäÂê¤ä¡£¤½¤³¤Ç¥³¡¼¥Á¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡×¡Ú¸½ÌòÂ³¹Ô·èÃÇ¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿£²¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¡Û
¡¡¤É¤³¤«¤ÇË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Åú¤¨¤ò¿®Íê¤¹¤ëÀ¾Ã«¤«¤é¤â¤é¤¤¡¢ÌÂ¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹¥¤¤ÊÌîµå¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¤¤¤È¡£
¡Ö¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ£Ï²¡Ê¿¸ÂÀÏº¡Ë¡¢ß·ÅÄ¡Ê·½Í¤¡Ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¤è¤êÄ¹¤¯¸½Ìò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ç11Ç¯¤ä¤Ã¤¿Éã¤è¤ê¤âÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡£¤½¤³¤¬º£¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¿Èø¤¬Ìîµå¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢Æ£Ï²¤ÏÀ©µåÆñ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³èÏ©¤òµá¤á¤Æ³¤¤òÅÏ¤ê¡¢ß·ÅÄ¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¼«Í³·ÀÌó¤ò·Ð¤Æ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡£Éã¤òÄ¶¤¨¤ë¨¡¨¡¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¡£¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³Í½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¼¡¡¹¤È¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï½ÕÀè¤«¤é144¥¥í¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢£´Ç¯ÌÜ¡¢£µÇ¯ÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Îº¢¤è¤ê¤â¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀ°ÍýÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤ÈÃ¥»°¿¶Î¨¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë´ÆÆÄ¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿»þ¤â¡¢¡Ø¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤ä¤ë°Ê¾å¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï£¹¤ò³ä¤é¤Ê¤¤¡£ËÉ¸æÎ¨¤â£±ÅÀÂæ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÀë¸À¤·¤Æ¡£¤¤¤ÞÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï9.75¡¢¸ø¼°Àï¤À¤±¤Ê¤é10.80¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¡£ËÉ¸æÎ¨¤â£±ÅÀÂæ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢£µ·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅÔ»ÔÂÐ¹³Í½Áª¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±¾¡¤·¤¿¤¢¤È£³Ï¢ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡£Ê¿Èø¤ËÅÐÈÄ¤Îµ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àï¤¤¤ÏÀÅ¤«¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¸½ÌòºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤Ï¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤ï¤º¤«£´»î¹ç¡£²Æ¤Ë¹ø¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¯ÍÑ¤Î¤µ¤ìÊý¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¼«¿È¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë»þ¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ï»î¹ç¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ã¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾å¤ÎÁª¼ê¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¿·¿Í¤ò¤±¤Ã¤³¤¦³Í¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤ÎÇ¯¤Ïº¸Åê¼ê¤ò³Í¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤ÏÎý½¬»²²Ã¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Èº¸¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¡¡¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ïº¸¤ò³Í¤ëµ¤¤ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ïº¸¤¬£´¿Í¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¤Õ¤¿¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê³Í¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡ÚÌîµå¤ò°úÂà¤·¼Ò¶È¤ËÀìÇ°¡Û
¡¡Í½ÁÛ¤ÏÅªÃæ¤·¡¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¼«¿È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÌÃÌ¤Î»þ¤Ë¡Øº£Ç¯¸Â¤ê¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤¿¤¤»¡¤·¤Ï¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÌÃÌ¤Î»þ´Ö³ä¤ÎÊÂ¤Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎºÐ¤ÎÁª¼ê¤¬Àè¤Î»þ´Ö¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡¾¯¤·¤·¤ÆÀ¾Ã«¤ØÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Ï«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢À¾Ã«¤â¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤è¤¯¡Ø30ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤Ç¤Ç¤¤¿¤éÂç¤·¤¿¤â¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÊ¿Èø¤Ë¡¢¡ØÀ¾Ã«ÀèÀ¸¤¬¸À¤¦30¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£¹â¹»»þÂå¤Î¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤è¤¦¤ä¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼Ò²ñ¿Í¤Ï£¸Ç¯¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï²¿Ç¯¤ä¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø11Ç¯¤Ç¤¹¡£Éã¤òÄ¶¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬......¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ØÉã¤Ï°ÎÂç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡Ù¤ÈºÇ¸å¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤¤Ã¤È»Å»ö¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ìîµå¤Î¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤â¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯£±Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¡¢Ä«£¸»þ¤«¤éÀµ¸á¤Þ¤Ç¼Ò¶È¤Ë½¢¤¡¢¸á¸å£²»þ¤«¤éÎý½¬¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤ÏÄ«¤«¤é¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡£ÀèÇÚ¤ËÉÕ¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò³Ð¤¨¡¢¤³¤Î£´·î¤«¤é¤Ï£²¤ÄÌÜ¤ÎÉô½ð¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¡£¡Ø»ÍÎØÀ¸»ºËÜÉô À¸»ºÅý³çÉô Îë¼¯À½ºî½ê ´°À®¼ÖÊÝ¾ÚÉô À½ÉÊµ»½Ñ²Ê¡Ù¡£Éô½ðÌ¾¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Û¥ó¥À¡×¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡Öº£¤Î»þÂå¡¢Ìîµå¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼ÒºÎÍÑ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼ÒºÎÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÎë¼¯À½ºî½ê¤Ë½Ð¸þ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ä¼êÅö¤¬ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂç¤¤Ê²ñ¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Î¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ»¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¤³¤ÎÂç´ë¶È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¼Ò¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£±Ä¶È¤â¤·¤¿¤¤¤·¡¢³¤³°¤Ç¤âÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Ìîµå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º£¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ìîµå°ì¶Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¿Èø¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¼ï¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÉÂ¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò»Å»ö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÀÅ¤«¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Èà¤Ï¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆÍÁ³¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿´äÅÄÌ¡Û
¡¡Âçºå¶Í°þ»þÂå¡¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤É¤óÄì¤Îµ¤Ê¬¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¡£ÉÂ¼¼¤Ë¡¢Âçºå¶Í°þOB¤ÇÅö»þºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¼çÀïÅê¼ê¤À¤Ã¤¿´äÅÄÌ¤¬¡¢ÆÍÁ³¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¡£À¾Ã«¤¬´äÅÄ¤Ë¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Îå¤Þ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´äÅÄ¤Ï¤½¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤ÎÌë¤Î¤¦¤Á¤ËÉÂ¼¼¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÉÂ±¡¤ÎÂçÉô²°¤Ç¡¢¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Çºå¿ÀÀï¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÆÍÁ³¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬³«¤¤¤Æ¡¢¡Ø´äÅÄ¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¨¤Ã......¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥°¥é¥Ö¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î£³Æü¸å¤Î»î¹ç¤Ç´äÅÄ¤µ¤ó¤¬´°Éõ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¿¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼ÌØ³èÆ°¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤·¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉô½ð¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿Èø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÌ¤Íè¿Þ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¦É½¾ð¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿ÃË¤Î³Î¤«¤Ê½¼¼Â¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ì¤ê¸ý¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢ÁïÌÀ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»×¹Í¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¡ÖÂçºå¶Í°þ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç......¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡ÖÂçºå¶Í°þÌîµåÉô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î"¤Ç¤¤Þ¤¹"¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¡¢³ØÇ¯Ìó300¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç£³°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£½Î¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Î³èÌö¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌîµå¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·ÉÂ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¤â¤·¥×¥í¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î"¤â¤·"¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤ò¡¢Ê¿Èø¤Ï·ø¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡Ø¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤é¤ó¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Âçºå¶Í°þ¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢Ê¿Èø¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬