「口にこそ出しませんが、内心穏やかじゃないと思いますよ」とは、映画会社関係者。10月21日スタートの「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日＝火曜夜9時）で、テレ朝の連ドラ初主演となる大泉洋（52＝写真）の話だ。もはや国民的な人気者だが、最近は不運続きで……。

5月16日公開の映画「かくかくしかじか」で演じたスパルタ絵画教師役は好評だったが、公開直前に主演の永野芽郁（26）に不倫疑惑が浮上。6月6日公開の映画「国宝」に話題をさらわれ、失速してしまった。

「12月24日には大泉さんが準主演の『映画ラストマン−FIRST LOVE−』の公開が控えていますが、主演の福山雅治さんが“不適切な会合”をめぐって謝罪したのはご存じの通り。永野さんほどのダメージはないとはいえ、大泉さんにすれば、面白くはないでしょう。逆に言えば『かくかく』も『ラストマン』も高好感度の大泉さんが共演ということで救われた部分もある」（前出の映画会社関係者）

そして、いよいよ主演ドラマの「ちょっとだけエスパー」だ。

「秋ドラマ放送前の“期待度ランキング”では、三谷幸喜さん×菅田将暉さんの『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ）と1位、2位を争っていたほどですが、今年の秋ドラマは不思議と、『もしがく』もしかり、期待度が高いほど不発気味。ちょっと不吉ですね」（スポーツ紙デスク）

ちなみに、テレビの無料配信サービスTVerのお気に入り登録数で、秋ドラマのトップは、夏帆（34）と竹内涼真（32）がダブル主演の「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS＝火曜夜10時）で、早くも100万を超えている（10月21日現在）。

「『あんたが』の期待度は7位とか8位で、それほど注目されていなかったのに、口コミ人気で驚異的な伸びを見せています。一方『もしがく』は57万ぐらいと勢いがない。『エスパー』は放送前から47万超えと注目度の高さをうかがわせますが、今後どこまで伸びるか」（前出のスポーツ紙デスク）

まあ、期待されていないドラマほど《意外と面白かった》などと評価は上がりがち。逆に期待度が高いと《思ったほどは……》となりがちだ。

「大泉さんがバラエティー番組などで見せるハイテンションなキャラは、あくまで作り込まれた“営業用”。どちらかと言えば素は、熱心に台本を読み込む真面目で繊細な職人という印象です。不運続きの上に“座長”の責任も感じているでしょうし、『エスパー』のヒットで流れを変えたいと思っているのでは。自身が主演でどこまで、という真価が試されそうです」（前出の映画会社関係者）

大泉も50歳を過ぎて、人気も落ち着きつつある。ここらで一発当てて、「ラストマン」公開に弾みをつけたいところだ。

