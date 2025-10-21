2025年10月19日、東京都渋谷区で開かれた「ガールズメッセ2025」の式典に出席された秋篠宮家の次女・佳子さま。式典で「社会の様々な課題を自分が取り組むべきこととして真剣に考えて行動したことに、大きな拍手を送りたいと思います」とお言葉を述べた。

【写真】佳子さまの水玉模様のワンピース全身姿を見る。他、賛否を呼んだ「クッキリドレス」や「99000円」スカートコーデなども

"お気に入り"の水玉ワンピース

この日は黒いドットが描かれた白いワンピースを選ばれていた。このワンピースは、2025年6月にブラジルへ公式訪問された際にも着用していたもので、長袖で首元がボウタイになっているデザインだ。

佳子さまは水玉模様のワンピースをお召しになることが多い。2025年8月に大阪・関西万博を訪問された際はVネックで半袖のものを、2025年9月に世界陸上を観戦された際はドットが青いワンピースをお召しになっていた。頻繁にドット柄が選ばれていることから、好みのスタイルであることがうかがえる。

ご愛用のイヤリングを差し色に

黒と白のモノトーンのワンピースに赤いヒールとイヤリングを差し色として合わせ、おしゃれさをアップした佳子さま。

花の形をしたイヤリングは、和物専門店「WaFuRa 和ふら」が販売するアクセサリー「天然うるし珠イヤリング 花いろ」（5500円・税込）とみられ、前述の大阪・関西万博やブラジルへ公式訪問の際にも身につけられた、愛用の一品だ。

水玉模様のワンピースとご愛用のイヤリングを合わせたこのスタイルは、佳子さまの定番コーデといえそうだ。

"クッキリ"ではなく、ふんわりなワンピでもフェミニンなデザイン

2025年10月8日、「第79回国民スポーツ大会」の総合閉会式に出席された際、佳子さまはロイヤルブルーのロングドレスをお召しになり、ネット上では「ボディラインが"クッキリ"しすぎている」という声が相次いだが、今回の式典では"クッキリ"ではなく、ふんわりとした雰囲気のワンピースを選ばれた。

式典でお召しになった水玉模様のワンピースは、ウエストに切り替えが入ったスタイルアップ効果のあるデザイン。スカート部分も途中からプリーツに切り替わっているので、フェミニンな印象になっている。そして、ボウタイは華やかさをプラスしていた。

ロイヤルブルーのロングドレスのようにボディラインを強調していなくても、女性らしさを際立たせる一着を選ばれていた。