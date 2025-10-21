【カネゴン×関西電力】カネゴン、鉄塔建替え工事を見学！ WEBCM『ウルトラ怪獣鉄塔へ行く』
カネゴンが福井県・滋賀県をまたぐ鉄塔建替え工事を見学！？ 新WEB CM『ウルトラ怪獣鉄塔へ行く』が、10月21日（火） ”あかりの日” に公開された。
関西電力送配電にて、越前嶺南線・湖東線の鉄塔建替え工事を舞台にした新WEB CM『ウルトラ怪獣鉄塔へ行く』が10月21日（火） ”あかりの日” に公開された。
本動画は、人気特撮ドラマ『ウルトラマン』シリーズの中で鉄塔を破壊してきた怪獣たちを代表して、人気怪獣・カネゴンが鉄塔建替え工事を見学し、そこに携わる作業員の想いに触れていく物語。
『ウルトラマン』シリーズを彷彿とさせるカットも多数盛り込まれており、懐かしさと新鮮さの両方を楽しめる内容をお楽しみいただける。
物語は、工事に携わる作業員が「ウルトラ怪獣のみなさんへ」と題して送った一通の手紙から始まる。
これまで鉄塔を壊してきた怪獣たちに対し、「鉄塔は電気を届けるための大切な存在だから、壊さないでほしい」という切実な想いを届ける。
その想いに応えるように現れたのが、なぜか怪獣代表として選ばれたカネゴン。
会議室で作業員の声に耳を傾け、その後、普段は立ち入ることのできない山間部の鉄塔建設現場を訪れる。
工事を支える人々の技術と想いに心を打たれたカネゴン。
カネゴンからも怪獣たちの思いを伝え、作業員と熱い握手を交わす感動のシーンで締めくくられる。
ちなみに『ウルトラQ』に登場したカネゴンは鉄塔を破壊したことはないらしい。
そして新WEB CM公開を記念して、2025年10月21日（火）〜11月3日（月・祝）まで、プレゼントキャンペーンが開催される。
注目はソフビメーカーとしても人気のMAXTOY製「関西電力送配電コラボ記念 カネゴンオリジナルソフビ」！ 今回のキャンペーンでしか手に入らない限定アイテムを手に入れるチャンスをお見逃しなく。
そのほか、「カネゴンTシャツ」「カネゴンポーチ」など、カネゴンの魅力がたっぷり楽しめる賞品もラインナップ。
新WEB CMの感想と共にX投稿していただいた方から抽選で30名様にプレゼントされるので、どしどし応募してみてね！
（C）円谷プロ
