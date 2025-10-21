BTS¡¦JIN¤â½ÐÀÊ¤·ÏÃÂê¤Ë¡ª´Ú¹ñ¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È½¸·ë¤Î·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò½é¸ø³«
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¯¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÊËÜÌ¾¡§¥¯¥¡¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¼°¤ò¼ý¤á¤¿Vlog¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦JIN¡¢¥¯¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¡ª
10·î20Æü¡¢¥¯¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ËÍ¤Î·ëº§¼°Vlog¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢·ëº§¼°Á°Æü¤«¤éÂ³¤¯¥¯¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï¡Ö·ëº§¼°¤ÎÁ°Æü¤Ê¤Î¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£Î¾¿Æ¤Î´ÚÉþ¤â¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¿·ÉØ¤Î¥É¥ì¥¹¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¡È·ëº§Á°Ìë¤Î²ÖÌ»¡É¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼°¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È14kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ËÜÆü¤Î¿·Ïº¡¢Æ²¡¹¤È¤´Æþ¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥¯¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤éÆþ¾ì¡£Â³¤¯·ëº§ÀÀÌó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤¬¤¤¤Ä¤âÂº½Å¤µ¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦°ìÀ¸¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¤Ê¤¬¤éÎÞ¤ò¿¡¤¦»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
·ëº§¼°¤Ë¤Ï¡¢BTS¤ÎJIN¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÐÍ¥¥ê¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥ç¥ó¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡¢¥«¥ó¡¦¥®¥è¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥Á¥å¡¦¥¦¥¸¥§¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤¬½ÐÀÊ¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Ë¥Ü¥È¥ë¤Ï½Ë¼¤Ç¡Ö¥¯¥¡¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ó¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤»þ¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î¤³¤Î½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢²¹¤«¤¤Í§¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼°¸å¡¢¥¯¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ï¡Ö¤´½Ëµ·¤Î¶â³Û¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶â³Û¤òÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö·ëº§¼°¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËVlog¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ä¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î¿·ÉØ¤Î´é¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç½ª»Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·ÉØ¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´é¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë³¨Ê¸»ú¤ä¥â¥¶¥¤¥¯¤Ç±£¤µ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¼ê¸µ¤À¤±¤¬¤ï¤º¤«¤Ë±Ç¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ï10·î11Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦ÆòâãÅç¡Ê¥è¥¤¥É¡Ë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç5ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌ¿Í½÷À¡Ê¸øÌ³°÷¡Ë¤È·ëº§¡£¤â¤È¤â¤ÈÍèÇ¯¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿·ëº§¤ò¡¢ºÊ¤ÎÇ¥¿±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁá¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤ÎÂè°ì»Ò¤ÏÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë