iPhone¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤è¤ê¤â¥¹¥´¥¤Ž¢À¸³è¤ÎÂçÊÑ³×Ž£¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ÄÆüËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ºÇ¶¯´ë¶È¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹
¢£¥°¡¼¥°¥ë¤ä¥á¥¿¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤ß¡×
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Û¤É¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼²ñ¼Ò¤¬´°Á´¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
É½¤Î´é¤ÏE¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÈÊªÎ®¤ò¼´¤È¤¹¤ë¡Ö¾®Çä´ë¶È¡×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î´é¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î´é¤¬¡¢É½Î¢°ìÂÎ¤ÇÏ¢Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡½¡½¤³¤ì¤³¤½¤¬¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤É¤Î´ë¶È¤è¤ê¤âÂ®¤¯¡¦Àµ³Î¤Ë¡¦°Â¤¯¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÒ¸Ë¤«¤éÇÛÁ÷¡¢·èºÑ¡¢²ñ°÷À©ÅÙ¤Þ¤Ç¼«¼Ò¤ÇÆâÀ½²½¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÊä´°»ñ»º¡ÊFulfillment Network¡Ë¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¡ÖÊªÍýÅª¤Ê¶¥ÁèÍ¥°Ì¡×¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÊªÎ®¤äÈÎÇä¤ò»Ù¤¨¤ëIT´ðÈ×¤ò¼«¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬AWS¡ÊAmazon Web Services¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¼ÒÆâ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢³°Éô¤Ë¤â³«Êü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦Âç³Ø¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¡ÖB2C¡ßB2B¡×¡Ö¾ÃÈñ¡ß»º¶È¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼´¤ò¼«¤éÆâÊñ¤·¤¿´ë¶È¤À¡£¤½¤ì¤¬¡¢Â¾¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¤ä¥á¥¿¡Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥Þ¥¾¥óÁ´ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¿´Â¡¡×¤È¤Ï
AWS¤Ïº£¤ä¡¢¥¢¥Þ¥¾¥óÁ´ÂÎ¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ÎÌó60¡ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¡£¤³¤ÎÍø±×¤¬¡¢EC¡¦ÊªÎ®¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦AI¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿·µ¬»ö¶È¤ÎÅê»ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢AWS¤¬¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¡È¿´Â¡¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë·ì±Õ¡Ê»ñ¶â¡Ë¤¬Á´¼Ò¤Ë½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤À¡£
E¥³¥Þ¡¼¥¹»ö¶È¤ÏÇöÍø¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¡¦¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤òÆÀ¤ë¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬AWS¤ÎAI¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¡¢AWS¤ÇÆÀ¤¿À¸À®AI¤ä¼«Æ°²½µ»½Ñ¤¬ºÆ¤Ó¾®ÇäÂÎ¸³¤ËÌá¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Èµ»½Ñ¤¬ÁÐÊý¸þ¤Ë½Û´Ä¤¹¤ë¡Ö³Ø½¬·¿·Ð±Ä¹½Â¤¡×¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
AWS¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¡¢¥¢¥Þ¥¾¥óËÜÂÎ¤ÏÊªÎ®¤È¤¤¤¦¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤òÃ´¤¤¡¢¤½¤Î2¤Ä¤¬Áê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÎ¾ÎØ¤òÆ±»þ¤Ë¶îÆ°¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡×¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê´ë¶È
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¶¯¤µ¤ò°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¸½¾ìÎÏ¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÎÆ¬Ç¾¤òÊ»¤»»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢ÁÒ¸Ë±¿ÍÑ¡¢¿ÍÎ®¡¦ÊªÎ®¥Ç¡¼¥¿¡¢²Á³ÊºÇÅ¬²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò»ý¤Ä¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ÈAIµ»½Ñ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¡¢´ë¶È¡¦À¯ÉÜ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ò¸ÜµÒ¤Ë»ý¤Ä¡£
ÉáÄÌ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÊÌ¤Î´ë¶È¤¬Ã´¤¦ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÏÅ¹ÊÞ¤ä¥Õ¥ë¥Õ¥£¥ë¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ò¼«Á°¤Ç¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¬¡¢ÊªÎ®¤ä¾ÃÈñ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¤³¤ÎÎ¾Êý¤òÆ±»þ¤Ë»ý¤Á¡¢Áê¸ßÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Î¡Ö¹ØÇã¡¦ÊªÎ®¥Ç¡¼¥¿¡×¤¬AWS¾å¤ÇÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿AIµ»½Ñ¤¬ºÆ¤Ó¸½¾ì¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÊªÍýÀ¤³¦¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤Î±Êµ×µ¡´Ø¡×¤À¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÈÅý¹ç¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦ºÇ¶¯´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÃ±ÆÈ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
AWS¤ÎÃÎÇ½¤¬¥¢¥Þ¥¾¥óËÜÂÎ¤Î¸½¾ì¤ò³Ø½¬¤·¡¢¥¢¥Þ¥¾¥óËÜÂÎ¤Î¸½¾ì¥Ç¡¼¥¿¤¬AWS¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÉ½Î¢°ìÂÎ¤ÎÁê¸ß¶¯²½¹½Â¤¡×¤³¤½¤¬¡¢Â¾¼Ò¤¬¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¡È¿¼ÁØ¹½Â¤Åª¶¥ÁèÍ¥°Ì¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£À¸À®AI¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥ì¥¯¥µ¡×
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢¤³¤ÎÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î¹½Â¤¤ËÂè»°¤ÎÀÜÅÀ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢À¸À®AI¥Ù¡¼¥¹¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤¿¡ÖAlexa¡Ü¡×¡Ê¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
½¾Íè¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²»À¼AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¾ÈÌÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö²»³Ú¤ò¤«¤±¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¿Îá¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ë¡¢»Ø¼¨ÂÔ¤Á·¿¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï2014Ç¯¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ö¥¢¥ì¥¯¥µ¡×¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖEcho¡×¡Ê¥¨¥³¡¼¡Ë¤òÅêÆþ¤·¡¢²»À¼AI»Ô¾ì¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£¤À¤¬2022Ç¯Ëö¤ËChatGPT¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤Î¿Ê²½¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£´ûÂ¸¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡ÊÄêµÁºÑ¤ß¥¹¥¥ë¤È¥ë¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹²ñÏÃ¡Ë¤ÏµÞÂ®¤ËÄÄÉå²½¤·¤¿¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï2023¡Á24Ç¯¤Ë¿·À¤Âå¥¢¥ì¥¯¥µ¤òÅêÆþ¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«È¯¡¦¾¦ÍÑ²½¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÃÙ¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±¤Ëµ»½ÑÅª½ÐÃÙ¤ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥¢¥Þ¥¾¥óÁ´ÂÎ¤ÎµðÂç¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ¸À®AI»ÅÍÍ¤ËÅý¹ç¤¹¤ëÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¤ÏEC¡¢Prime¡Ê¥×¥é¥¤¥à¡Ë¡¢AWS¡¢ÊªÎ®¤Ê¤ÉÁ´¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï·èºÑ¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó½èÍý¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÉé²Ù¡¢Ë¡µ¬À©ÂÐ±þ¤Ë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤Ö¡£¤³¤Î¤¿¤á¿µ½Å¤ÊºÆÀß·×¤È¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï2025Ç¯¤Ë¤º¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¢£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌó100Ëü¿Íµ¬ÌÏ
2025Ç¯3·î¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯À¸À®AI¤òÅý¹ç¤·¤¿¡Ö¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Ë¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï·î³Û20¥É¥ë¤Î¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌó100Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¾¦ÍÑÅ¸³«¤Ï¤Þ¤À¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢AWS·ÐÍ³¤ÎÀ¸À®AIÍøÍÑ¤ä³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹Ï¢·È¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½¤ÎÃÊ³¬Åª³«Êü¤ò¿Ê¤á¤ë¡È¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥¹¡É·¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÊý¼°¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤ò·×Â¬¤·¤Ê¤¬¤éAI¥â¥Ç¥ë¤ò³Ø½¬¡¦²þÎÉ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë¥¨¥³¡¼¿·µ¡¼ï¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£¤³¤ì¤ÏÀ¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¡¦Ë¡µ¬À©¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤¬°ÍÁ³Ä´À°Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤Ï¡¢À¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¡¢Ê¸Ì®¤òÍý²ò¤·¡¢°Õ¿Þ¤ò¿äÂ¬¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Öº£½µËö¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤ÏÅ·µ¤¤òÄ´¤Ù¡¢¿©ÎÁ¤òAmazon Fresh¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÇÃíÊ¸¤·¡¢¸òÄÌ¼êÃÊ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ëAI¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¶¦¤ËÊë¤é¤¹AI¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£À¸³è¡¦»þ´Ö¡¦¶õ´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¡×¤Ë
²»À¼¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¼«Á³¤µ¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¾¼ÏÂ¤ÎÉã¿Æ¤¬²ÈÂ²¤Ë¡Ö¤ªÃã¡×¤È¤Ò¤È¸À¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÍÍ¡¹¤Ê½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÄ¾´¶Åª¤ÊUI¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
À¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤Ï¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ËÄÂç¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ò°ìµ¤¤Ë¡È¶¦¤ËÊë¤é¤¹AI¡É¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¡£º£¸å¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ØÀ¸À®AI¤Î²¸·Ã¤ò¿×Â®¤«¤Ä¹ÈÏ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¡×¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ä¡ÖPrime Video¡×¡Ê¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¡¦»þ´Ö¡¦¶õ´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÀÜÅÀ²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÂÎ¸³¡ÊUX¡Ë¤ÎOS¡×¹½ÁÛ¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¡ÖÆó½ÅOS¡×´ë¶È¤Ø
¤³¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²»À¼AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£AWS¤ÎÀ¸À®AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖBedrock¡×¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡¢UX¡ÊÂÎ¸³¡Ë¤ÎOS¤Ç¤¢¤ë¡£
AWS¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÊNova¡¢Titan¡¢Claude¤Ê¤É¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤òÃ´¤¤¡¢¤½¤Î¿äÏÀ·ë²Ì¤ò¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢AWS¤¬¡Ö´ë¶È¤ÎÆ¬Ç¾¡×¤Ê¤é¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¿À·Ð¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
Amazon Q¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô»Ù±çAI¡Ë¤äBedrock¤¬´ë¶ÈÆâ¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤ÏÀ¸³è¶õ´Ö¡¦²ÈÄí¡¦¿¦¾ì¤Ê¤É¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÎÎ°è¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AWS¤È¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¡ÈÂè»°¤Î¶¶¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥ÉOS¡ÊAWS¡Ë¡×¤È¡ÖUX OS¡Ê¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ò»ý¤Ä¡¢À¤³¦½é¤ÎÆó½ÅOS´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎOS¡×¤ò¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤¬¡Ö¸¡º÷¤ÎOS¡×¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡ÖÀ¸³è¤È»º¶È¤ÎOS¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¡×¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«
¤³¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤Ï¡¢B2C¤ÎÍøÊØÀ¤òÄ¶¤¨¡¢B2BÎÎ°è¤Ç¤ÎAWS¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇAWS¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÎ¢Êý¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¸½¾ì¤Ë¡ÈÀ¼¤Ç»È¤¨¤ëAI¡É¤òÆÏ¤±¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÀ½Â¤¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤¬¹©¾ì¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡¢¡Ö¥é¥¤¥óB¤Ç°Û¾ï¸¡ÃÎ¡¢ÊÝ¼é¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«Î§Åª¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¡£±Ä¶È¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£·î¤Î½ÅÅÀ¸ÜµÒ¡×¡Ö·ÀÌó¥ê¥¹¥¯¡×¡Öºß¸ËÆ°¸þ¡×¤ò¼«Á³¸À¸ì¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¡£·Ð±ÄÁØ¤Ï¡ÖÍè´ü¤ÎÁÆÍøÎ¨²þÁ±ºö¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AWS¾å¤ÎAI¤¬¥·¥Ê¥ê¥ªÊ¬ÀÏ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
AWS¤ÎAIÇ½ÎÏ¤¬¡È¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÃæ¡É¤«¤é¡È¿Í¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¡É¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿·¤·¤¤B2B¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢AWS¤¬Äó¶¡¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹·²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬À¼¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬¡ÖCopilot¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ËÀ¸À®AI¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆ°¤¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡£°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò»ý¤ÄAWS¤À¤±¤Ë¡¢¼«¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Èµ¡Ç½¤òÂÐÏÃÅª¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë²»À¼UI¤¬´ë¶È¸½¾ì¤Ë¿»Æ©¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ðÊó³èÍÑ¤Îºß¤êÊý¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤ÏAWS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸À®AI¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤ÈAWS¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È²»À¼¡¦ÂÐÏÃ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡É¤È¤¤¤¦¿·»Ô¾ì¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤À¤í¤¦¡£
¢£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¡Ö5¤Ä¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼´¡×
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÁ´ÂÎÀïÎ¬¤òÍýÏÀÅª¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢5¤Ä¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼´¤«¤éÀ®¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿ÍýÏÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤ËÏ¢º¿¤·¡¢´ë¶È¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼«¸Ê¿Ê²½·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀïÎ¬
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀïÎ¬¤È¤Ï¡¢¶¡µë¼Ô¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¸ú²Ì¡×¤òÀ¸¤à»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡¢E¥³¥Þ¡¼¥¹¡ÊB2C¡Ë¡¢AWS¡ÊB2B¡Ë¡¢À¸À®AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊBedrock¡Ë¤Î»°ÁØ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Áê¸ß¤ËÍøÍÑ¼Ô¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò´ÔÎ®¤µ¤»¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÈÎÇä¼Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¥¯¥é¥¦¥É¼ûÍ×¤¬Áý¤·¡¢AI¤¬¹âÀºÅÙ²½¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô»Ô¾ì¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¥¹¥Ô¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼·¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¸ú²Ì¤¬¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÅÚÂæ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ Êä´°»ñ»ºÍýÏÀ
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Æ¥£¡¼¥¹¤¬Äó¾§¤·¤¿¡ÖÊä´°»ñ»ºÍýÏÀ¡×¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍø±×¤Ïµ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¾¦¶È²½¤¹¤ë»ñ»º¡ÊÊªÎ®¡¢ÈÎÇäÌÖ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡Ë¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¬ÆÀ¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¡¦ÇÛÁ÷ÌÖ¡¦²ñ°÷À©ÊªÎ®¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë»ñ»º¤È¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¦È¾Æ³ÂÎ¡¦³«È¯¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤òÎ¾ÎØ¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆó½Å¤ÎÊä´°»ñ»º¤¬¡¢¶¥¹ç¤¬ÍÆ°×¤ËÌÏÊï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö»²Æþ¾ãÊÉ¡×¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£ ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£ÍýÏÀ
´ë¶È¤¬ÊÑ²½¤òÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Æ¥£¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£EC¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¡¢AI¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤È¼´Â¤ò¼«ºß¤Ë°Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¼«¸Êºþ¿·¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖDay1Ê¸²½¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î²¼¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«¤é¤òÇË²õ¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£AWSÃÂÀ¸¤â¡¢ECÉôÌç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þ³×¤«¤é¶öÁ³À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂ¨ºÂ¤ËÀ¤³¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ØÅ¾´¹¤Ç¤¤¿½ÀÆðÀ¤³¤½¡¢¤³¤ÎÍýÏÀ¤Î¼ÂÁ©Îã¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ ¥Ç¡¼¥¿¶îÆ°ÀïÎ¬
¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ê¥Ë¥ç¥ë¥Õ¥½¥ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤´ë¶È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ5¡ó°Ê¾å¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÁÏ¶È»þ¤«¤é¡È¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¬Äê¤¹¤ëÊ¸²½¡É¤ò»ý¤Á¡¢¹ØÇã¡¦ÊªÎ®¡¦¸¡º÷¡¦¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤òAI¤ÇºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¿¡£À¸À®AI»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤¬²»À¼¡¦¹ÔÆ°¥Ç¡¼¥¿¤òAWS¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÊNova¤äTitan¡Ë¤ËÀÜÂ³¤·¡¢À¸³è¤È¥¯¥é¥¦¥É¤¬Áê¸ß³Ø½¬¤¹¤ë¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¦´ë¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë´ë¶È¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¡£
¥ ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÍýÏÀ
¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÍýÏÀ¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥à¡¼¥¢¡¤1993¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤òÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êä´°¼Ô¡¦ÈÎÇä¼Ô¡¦³«È¯¼Ô¤È¤Î¶¦¿Ê²½¹½Â¤¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£600Ëü°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹½ÐÉÊ¼Ô¡¢AWS¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊAPN¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë½½¿ôËü¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤Î³«È¯¼Ô·²¤¬¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤òÃæ³Ë¤Ë²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÄí¡¦¿¦¾ì¡¦»º¶È¡¦À¯ÉÜ¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡Ö»º¶ÈÀ¸ÂÖ·Ï¡×¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¢£¡ÖAWS¡ß¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¡×¤Çµ¯¤¤ëÄ¶¿Ê²½
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¾®Çä´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
AWS¤¬¡Ö»º¶È¤ÎOS¡×¤È¤·¤Æ´ë¶È³èÆ°¤ò»Ù¤¨¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤¬¡ÖÀ¸³è¤ÎOS¡×¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎOS¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤È¤¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÃÎÇ½¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡Ö·ÐºÑ¤ÎOS¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£
1¡¥·ÐºÑÁ´ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡ÈÆó½ÅOS¹½Â¤¡É
E¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£AWS¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È¤Î´ðÈ×¾ðÊó¤¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¼Ô¤Î¹ÔÆ°Ê¸Ì®¤¬¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡Ö»º¶È¡ßÀ¸³è¡×¤È¤¤¤¦Î¾¶Ë¤òÆ±°ìOS¤Ç·ë¤Ó¡¢¼Ò²ñ¤Î¶ù¡¹¤ËÃÎÇ½¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥¦¥É¡¢AI¡¢ÊªÎ®¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢²»À¼¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡½¡½¤É¤Î»ö¶È¤âÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÃæ¿´¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿Æó½ÅOS¹½Â¤¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎOS¤ò¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤¬¸¡º÷¤ÎOS¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡ÖÀ¸³è¤È»º¶È¤ÎOS¡×¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ì¤¬¡¢À¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î·Ð±Ä¹½Â¤¤Î³Ë¿´¤À¡£¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È´ë¶È¤ÎÎ¢Êý¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼Ò²ñ¤Î¿À·ÐÌÖ¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2¡¥¡Ö¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡½¡½¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·Ð±Ä¤ÎÃæ³Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÃ±¤Ê¤ëÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ËËä¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥¾¥¹¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊInnovation as Structure¡Ë¡×¤Ë¤³¤½½É¤ë¡£
AWS¤Ï¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³°ÈÎ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥¢¥Þ¥¾¥ó¼«¿È¤Î³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤Ï²ÈÄíÆâ¤ÎÍøÊØÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ò·±Îý¤¹¤ëÃÎÇ½¤Î¼Â¸³ÁõÃÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ö¶È¤È¸¦µæ¡¢B2B¤ÈB2C¤¬¤é¤»¤ó¾õ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤¬¼«¸Ê³Ø½¬¤¹¤ëMOT¡ÊManagement of Technology¡¢µ»½Ñ·Ð±Ä¡Ë¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡¢¡ÖÀïÎ¬¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë´ë¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀïÎ¬¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë´ë¶È¡×¤À¡£À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤ÎÂ®ÅÙ¤ÈÃÎÇ½¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
3¡¥¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬¤Ä¤¯¤ë¡ÈÃÎÇ½¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡É
AWS¤¬»º¶È¤Î¾ðÊó·ÏOS¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤¬À¸³è¤Î´¶³Ð·ÏOS¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÀ¤³¦¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ÈÀ¸³è´Ä¶¤ò´Ó¤¯ÃÎÇ½¤Î²óÏ©ÌÖ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¡¦°åÎÅ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¶µ°é¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÂç³Ø¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂ¿¤¯¤¬AWS¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¹½ÁÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤¤¾Íè¡¢ÅÔ»Ô¤Î¿®¹æÀ©¸æ¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¡¢ÊªÎ®·ÐÏ©¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬ÇÛ¤Þ¤Ç¤â¤¬AWS¾å¤ÇÆ°¤¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤¬¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ïº£¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎOS¡×¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ÎOS¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃÎÇ½²½¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·Ð±Ä¡×¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È¤Ï
4¡¥·ÐºÑOS¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÎÑÍý¤È¿®Íê
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¿Ê²½¤Ï¿·¤¿¤ÊÌä¤¤¤âÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£Ã¯¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¤³¤ÎÃÎÇ½¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤Î¤«¡£AI¤¬·ÐºÑ¤äÀ¸³è¤òÆ°¤«¤¹¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸úÎ¨¤äÍø½á¤ÎºÇÂç²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÑÍý¡¦Æ©ÌÀÀ¡¦¿®Íê¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Î·Ð±Ä»ñ¸»¤È¤Ê¤ë¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎOS²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¿Ê¤à¤Û¤É¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢¡¢AI¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¡£MOT¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼±¿ÍÑ¤Ë¤¢¤ë¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬¿¿¤Ë¡Ö¼Ò²ñÅªOS¡×¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤òÊä´°¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤äÊ¸²½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤¹¤ëÀß·×»×ÁÛ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÍøÊØ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÎÑÍý¤Î¼Â¸³¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
5¡¥¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡ÈÃÎÇ½¤ò»ý¤Ä·Ð±ÄÂÎ¡É¤Ø
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢´ë¶È¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÎÇ½·ÐºÑ¹½Â¤¤Î³ÎÎ©¤Ç¤¢¤ë¡£AWS¤¬¼Ò²ñ¤Î¡È¿À·ÐÌÖ¡É¤ò¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤¬¤½¤Î¡È´¶³Ð´ï´±¡É¤òÃ´¤¤¡¢Î¾¼Ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ø¤Ó¹ç¤¦¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë´ë¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò·ë¤Ó¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡ÈOS¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÂÎ¸³¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤¬¾ðÊó¥¢¥¯¥»¥¹¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏAI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·ÐºÑ¤ÈÀ¸³è¤ÎOS¡×¤ò°®¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
À¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¤é³Ø½¬¤·Â³¤±¤ë¤³¤ÎµðÂç¹½Â¤ÂÎ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä´ë¶È¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÃÎÇ½¤ò»ý¤Ä¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤À¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬ÉÁ¤¯AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â³×¿·Åª¤Ç¡¢ºÇ¤â¿Í´ÖÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·Ð±Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¤Ï¡¢ÃÙ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯AI»þÂå¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¡ÈOSºÆ¹½ÃÛ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¥¢¥×¥êÃæ¿´¤ÎOS¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡Ö°Õ¿ÞÃæ¿´¡ÊIntent-based¡Ë¡×¤ÎUX¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¢¥×¥ê¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖAI¤Ë°Õ¿Þ¤òÅÁ¤¨¡¢AI¤¬¼êÇÛ¤¹¤ë¡×»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡£
AWS¡Ê»º¶È¤ÎOS¡Ë¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥×¥é¥¹¡ÊÂÎ¸³¤ÎOS¡Ë¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤«¤éÀ¸³è¶õ´Ö¤Þ¤Ç¤òÅý¹ç¤¹¤ëÆó½ÅOS¹½Â¤¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾®Çä¡¦IT´ë¶È¤òÄ¶¤¨¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò°®¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
----------
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ë