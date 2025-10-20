【アニメ『100カノ』】2026年放送第3期制作決定／PV＆新ヒロイン「伊院知与」「ナディー」お披露目！
TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』の第3期が制作決定、2026年放送開始であることが発表された。あわせてティザービジュアル、第3期決定PV、新ヒロイン・伊院知与とナディーのキャラクタービジュアルも公開された！ また、10月20日には『100カノRADIO』が生配信される！
☆PVカットやキャラクタービジュアルなどをチェック！（写真7点）＞＞＞
『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』は『週刊ヤングジャンプ』にて大好評連載中。
中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を！ と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。次々に待ち受ける運命の人との出会いーーどうする恋太郎？ どうなる100人の彼女！？
TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期のキャッチコピーは「だいすき∞インフィニティ」。
主人公・愛城恋太郎の ”愛の爆発” から、第1期・第2期のヒロインと第3期で新たに恋太郎ファミリーに加わる伊院知与とナディーの13人が特別な衣装を身に纏い、飛び出すように描かれている。
そして第3期制作決定PVが公開！
恋太郎と羽香里の声援に応え、 ”ツンデレ” の唐音から放たれる ”ツンデレ” な一言にご注目ください！
さらに、第3期で登場する新ヒロイン・伊院知与とナディーのキャラクタービジュアルも公開された。
恋太郎の彼女の一人で、恋太郎のいとこの「伊院知与」。
中学1年生の学級委員長。しっかり者な性格で風紀の乱れを見つけると「ゔーっ！」と唸りながら顔をしかめて正そうとする。責任感が強く、いつも気を張っている反面、不意に眼鏡が外れると取り乱して極度の泣き虫になってしまう彼女が恋太郎とどのように関わっていくか、ご注目を。
そしてもうひとりのヒロイン「ナディー」。
カウボーイハットに星条旗柄のスカーフが特徴の、アメーリカな国語教師。英語のような ”ナディー語” を話す。
自由な生き方に憧れ、なりたい自分にひたむきでまっすぐな性格の持ち主。見た目も行動もフリーダムだが、実は……！？
新たなヒロインも加わりさらにパワーアップするであろう『100カノ』第3期をお楽しみに！
そして本渡楓（花園羽香里役）と富田美憂（院田唐音役）がパーソナリティを務める『100カノRADIO』が、10月20日（月）22時から、ゲストに加藤渉（愛城恋太郎役）を迎えて生配信することも決定！
配信中には、X「#ラジオ100カノ」がついた投稿をリアルタイムで紹介していくので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。
（C）中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会
