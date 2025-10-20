【円谷プロ×東映アニメーション】新作アニメ『怪獣デコード アイダラの指輪』／怪獣と少女の物語を紡ぐ
円谷プロダクションと東映アニメーションの共同による新作アニメ『怪獣デコード アイダラの指輪』製作決定！ キービジュアル・特別映像が公開され、メインキャストの情報が到着した。
特撮ドラマ『ウルトラマン』などを手掛ける円谷プロダクションとTVアニメ『プリキュア』シリーズなど数多くのアニメーション作品を手掛ける東映アニメーションがアニメーション作品を共同製作することが決定！
「怪獣と少女の物語」をテーマとしたトランスメディアプロジェクト「KAIJU DECODE 怪獣デコード」より、新作アニメ『怪獣デコード アイダラの指輪』の製作が発表された。
「KAIJU DECODE 怪獣デコード」では、これまでに、短編アニメ『KAIJU DECODE 怪獣デコード』（9分、TSUBURAYA IMAGINATIONにて配信中）、VRアニメ『KAIJU DECODE -first contact-』（Metaストアにて配信中）、MRゲーム『KAIJU DECODE -super multiverse MR-』（Metaストアにて販売中）など、多彩な展開を行ってきた。
この度、新たな展開として製作が発表されたのは、大阪府堺市を舞台とした新作アニメ『怪獣デコード アイダラの指輪』。
本作は、身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会《シティ》で平和に暮らす少年・マルと超限生物が生息する危険な土地《ゾーン》で暮らすアイダラ族の少女・ココ。相対する立場の二人が共に生きる道を模索していく物語。
「怪獣と少女の物語」を感じさせる美しく迫力のあるキービジュアル、堺市を背景に怪獣たちが激しい戦いを繰り広げる特別映像が公開中！ 今後の情報にも注目していきたい。
また、マル役を山根綺、ココ役を高橋花林が担当することも決定！
山根綺は「マルという男の子は、真っ直ぐで正義感が強くて純粋で、ためらいなく人を 助けることができる、心優しいキャラクターです。彼がどのようにして生まれ てきたのか、そしてアイダラ族の人々と出会ってどう変化していくのか、是非 注目して見ていただけたら嬉しいです！」とコメント。
高橋花林は「この作品を通じて人間の「生」について考えさせられました。また、私たちの世界にも通ずるところがあるのではないかと思いました。この物語の続きをみてみたいと切に願っています」と思いを寄せている。
正義感のある心優しい少年・マルと、怪獣と共生するアイダラ族の少女・ココ。二人が出会うことから始まる物語が、どのように展開されるのか、本編をお楽しみに！
（C）円谷プロ・東映アニメーション
