スピリチュアリストとして、さまざまな角度から読者のお悩みに答え、生きる指針を示してくれる江原啓之さん。現在は熱海に在住し、ていねいな暮らしをしながら日々「生きる上で大切なこと」を発信し続けています。『婦人公論』のリニューアルにあたって始まった新連載「〈幸せぐせ〉を身に着けよう」。第45回は「田舎に住む妹から『親の介護に参加を』と言われたが、遠く離れて住んでいて難しい」です。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

Q 田舎に住む妹から「親の介護に参加を」と言われたが、遠く離れて住んでいて難しい

Ａ）自分は金銭面担当と宣言する

Ｂ）介護の分担について再度話し合う

姉妹を夫婦に置き換えて

きょうだいのうち、誰かが結婚や就職で親元を遠く離れ、誰かが地元に残るというパターンはよくあること。今回のケースでは、姉は親元を遠く離れた都会で働き、妹は親元近くに住んでいる。年老いた親に介護が必要となり、姉妹で相談。合理的に考えて、金銭的に余裕のある姉が介護費用を負担し、妹が病院の送り迎えや買い物など、生活のサポートを担当する、というのが最初の取り決めだったようです。

ところが、いざ介護が始まると、妹からグチの電話がかかってくるようになりました。「親がデイサービスになかなか行こうとしない」「私の言うことをちゃんと聞いてくれないし、言ってもすぐ忘れる」とイライラが募っている様子。とうとう「お姉ちゃんも、もっと介護に参加して！」とクレームが入りました。しかし「参加して」と言われてもお金は出しているし、遠方に住み仕事もある自分にできることは限られる、というのが悩みです。さて、あなたが姉の立場なら、どうするのが幸せの選択だと思いますか？

話を聞いてあげることがとても重要

姉を夫、妹を妻という立場に置き換え、介護を家事だと考えると、とてもわかりやすくなります。

幸せぐせはＢ。今回のケースは、外でバリバリ働いている夫に、専業主婦の妻が「あなたは稼いでいるかもしれないけれど、家のことを私にまかせっぱなしにしないで！ 少しは家事をやってよ」と言っているのと同じです。Ａは、その妻に対して「稼いでいるのはオレだ。誰の金で飯が食えていると思っているんだ！」と言い返すようなもの。これでは夫婦仲が悪化するばかりだと、人生経験豊富な読者のみなさんならおわかりでしょう。つまりＡは、姉妹仲が悪くなる不幸への道なのです。

ではＢのどこが幸せぐせのポイントかというと、「話し合う」という部分。妹が本当に望んでいるのは、グチを聞いてもらうこと。言い換えればうっぷんのガス抜き、グチに耳を傾け共感してほしいのです。「お父さん、本当に頑固で全然言うことを聞いてくれないのよ」と言われたら、「いつもありがとうね。前からそうだったけれど、年を取って余計にひどくなったのかもね」などと、感謝しつつ、共感するのが姉の重要な役割。

それに、妹が心の底から介護の実務を替わってほしいと思っているかは疑問です。夫婦でも「うちの夫は家事をまったくやらない」などとグチる一方で、「実際に夫に手伝われたらそれはそれで面倒くさい」と思う妻は多いのではないでしょうか？ お皿の洗い方が雑だとか、しまう場所が違うとか、いちいち気になってケンカになるのが関の山。結局のところ、妻が「自分でやったほうがラク」というオチもありがちです。ご近所や子どもの学校のことで「大変だ」と妻に言われたら、夫は下手にアドバイスせず、「そうか、そうか」とうなずく。「あなたは仕事でいないからわからないでしょ？」と言われたら、「ごめんね」と素直に謝る。それで気が済むこともあるのです。妻でも妹でも、ガス抜きができれば、「もう少し頑張ってみよう」という気持ちにもなれるというもの。夫婦であれ、きょうだいであれ、相手の話を聞いてあげることがとても重要だと心得ておきましょう。



（イラスト◎大野舞）

リップサービスも忘れずに

「お金だけ出して何もしない」とか、「姉のくせにさっさと都会に出て、実家のことは放ったらかし」などと言われるかもしれません。

でもそれは、きょうだい間にあるジェラシーが言わせるセリフ。姉という立場であれば理解できるでしょう。親の介護が必要になり、「近くに妹がいてくれて良かった」と思う気持ちは自分にもあるはず。そう思えば、妹に対して少々のリップサービスはあってもいいでしょう。さんざんグチを聞いた後で、「大変だったら、次の休みはそっちに行こうか？」ぐらいのことは言ってあげてください。妹だっていよいよ心身ともに限界となれば、「お願い」と言うでしょうし、そうでなければ「まだ大丈夫」で終わります。分担を決め直すのはそれからでも遅くありません。

もちろん家族であっても、たましいは別。血縁だからといって介護を担うのは絶対の義務ではありません。親から虐待を受けていたとか、きょうだいに迷惑をかけられていたというような場合では、家族からの卒業もひとつの選択肢ですが、今回はそういうケースとは違います。

老いは誰もが通る道であり、超高齢社会の現代において、介護には助け合いという意味合いもある。ここできょうだい仲が悪くなったり、介護を投げ出したりすれば自分だって後味が悪いはずです。ガス抜きをしつつ、お互いを支え合う気持ちで進めてはいかがでしょう。