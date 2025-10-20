ダイアン津田、“四十数階建て”タワマンへ引っ越し明かす「芸能界やらしてもらってます」 “居住階数”も告白
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、19日放送の日本テレビ系バラエティー『マル分の1の頂点』（毎週日曜 午後2：00）に出演。40階以上あるタワーマンションに住んでいることを明かした。
【動画】「でかーーー!!」「これはガチ水道代怖い」自宅庭に“過去イチ”大きなプールを設置するダイアン津田 ※プール完成は12分ごろ
「東京23区にある317万2500戸の賃貸物件で『築年数が最も古い家』は？」というテーマで番組が進む中、進行の森富美アナウンサーが、津田が最近タワーマンションに引っ越ししたことを伝える。
劇団ひとりが「おめでとうございます」と祝福すると、津田は「ありがとうございます。芸能界やらしてもらってます」と反応。津田は「単身赴任で…単身用の（タワマン）」というと、スタジオはどよめき、ひとりが「それぜいたくじゃない？家族が小っちゃいアパートに…」とツッコむと「なんもぜいたくじゃない！だれが小さいアパートやねん！大きな大きな一軒家！」とツッコんだ。
ひとりが「何階建てのマンション？」と聞くと、津田は「四十何階」と高層マンションであることを明かした。続けてひとりが「の（何階に住んでる）？」と切り込むと、津田は少し考えた様子を見せたあと「17階」と告白。スタジオは爆笑となった。
