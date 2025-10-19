帆布素材を使用したメールバッグ / バーガーキング「ワッパー祭り」開催【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社は、耐久性と防犯性を兼ね備えた日本製のメールボストンバッグ「BAG-MAIL3NV」と、メールポーチ「BAG-MAIL4R」を発売した。どちらも丈夫で破れにくい8号帆布を使用し、防犯に優れた馬蹄錠金具を装備している。送り状をそのまま差し込めるクリアポケット付きで、配送時や日常でも便利に使用できる。荷物を勝手に開封されないよう、別売りの南京錠・ダイヤル錠を取り付けて、セキュリティー対策ができる。※サンワサプライ製のダイヤル錠大（SLE-4LN）や南京錠大（SLE-1LM、SLE-1L-1N）に対応する。
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年10月20日（月）〜10月24日（金）の5日間限定で各日14時から『ワッパーチーズ セット』『ダブルワッパーチーズ セット』『スモーキーBBQワッパーセット』『テリヤキワッパーセット』『スパイシーワッパーセット』の対象商品5種のワッパーセットが通常価格より最大30％オフの300円引きで楽しめる「ワッパー祭り」を開催する。
■送り状を入れてそのまま発送できる！帆布素材を使用したメールバッグ
サンワサプライ株式会社は、耐久性と防犯性を兼ね備えた日本製のメールボストンバッグ「BAG-MAIL3NV」と、メールポーチ「BAG-MAIL4R」を発売した。どちらも丈夫で破れにくい8号帆布を使用し、防犯に優れた馬蹄錠金具を装備している。送り状をそのまま差し込めるクリアポケット付きで、配送時や日常でも便利に使用できる。荷物を勝手に開封されないよう、別売りの南京錠・ダイヤル錠を取り付けて、セキュリティー対策ができる。※サンワサプライ製のダイヤル錠大（SLE-4LN）や南京錠大（SLE-1LM、SLE-1L-1N）に対応する。
■高さも角度も思いのまま！MOTTERU、スマホ・タブレットスタンド
株式会社MOTTERU（モッテル）は、マグネットで固定する360°回転式スマホ・タブレットスタンドの販売を開始した。マグネットでピタッと固定できるMagSafe対応スタンドです。縦横どちらでもしっかりと固定できる。アルミニウム製の高級感ある本体に、スマホ操作やタブレット使用時でも倒れにくい、しっかりとした台座をセットにした。設置面にはシリコンパッド付ですべりにくく、デスクもキズをつけずに安心して使用できる。
■5種のワッパーセットが最大30％オフ300円引きに！バーガーキング「ワッパー祭り」開催
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年10月20日（月）〜10月24日（金）の5日間限定で各日14時から『ワッパーチーズ セット』『ダブルワッパーチーズ セット』『スモーキーBBQワッパーセット』『テリヤキワッパーセット』『スパイシーワッパーセット』の対象商品5種のワッパーセットが通常価格より最大30％オフの300円引きで楽しめる「ワッパー祭り」を開催する。
■2ヒンジで角度調整も自由自在！台座が360°回転するタブレットスタンド
サンワサプライ株式会社は、2つのヒンジによりタブレットの角度と高さを無段階で自由に調整できるタブレットスタンド「PDA-STN87S」を発売する。台座部分が360°回転するので、接客やプレゼン時の画面共有に最適だ。13インチ程度までのタブレットに対応し、ケースを取り付けた状態でも使用できる。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できる。360°回転できるので、画面を他の人と簡単に共有できる。
■タ1本軸のT字キャリーバーがスマート！2WAYキャリーリュック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、キャリー＆リュックの2WAY仕様でシーンに応じて使いわけできる、1本軸のT字キャリーバーを搭載したスマートなキャリーリュック「200-BAGCR015BK」を発売した。混雑した駅や階段ではリュックに、重い荷物の移動にはキャリーに。シーンに応じて瞬時に切り替えられる2WAY仕様で、ストレスのない移動を実現する。両手が空くことで快適さが格段にアップし、ビジネスから旅行までマルチに対応する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
■送り状を入れてそのまま発送できる！帆布素材を使用したメールバッグ
サンワサプライ株式会社は、耐久性と防犯性を兼ね備えた日本製のメールボストンバッグ「BAG-MAIL3NV」と、メールポーチ「BAG-MAIL4R」を発売した。どちらも丈夫で破れにくい8号帆布を使用し、防犯に優れた馬蹄錠金具を装備している。送り状をそのまま差し込めるクリアポケット付きで、配送時や日常でも便利に使用できる。荷物を勝手に開封されないよう、別売りの南京錠・ダイヤル錠を取り付けて、セキュリティー対策ができる。※サンワサプライ製のダイヤル錠大（SLE-4LN）や南京錠大（SLE-1LM、SLE-1L-1N）に対応する。
■高さも角度も思いのまま！MOTTERU、スマホ・タブレットスタンド
株式会社MOTTERU（モッテル）は、マグネットで固定する360°回転式スマホ・タブレットスタンドの販売を開始した。マグネットでピタッと固定できるMagSafe対応スタンドです。縦横どちらでもしっかりと固定できる。アルミニウム製の高級感ある本体に、スマホ操作やタブレット使用時でも倒れにくい、しっかりとした台座をセットにした。設置面にはシリコンパッド付ですべりにくく、デスクもキズをつけずに安心して使用できる。
■5種のワッパーセットが最大30％オフ300円引きに！バーガーキング「ワッパー祭り」開催
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年10月20日（月）〜10月24日（金）の5日間限定で各日14時から『ワッパーチーズ セット』『ダブルワッパーチーズ セット』『スモーキーBBQワッパーセット』『テリヤキワッパーセット』『スパイシーワッパーセット』の対象商品5種のワッパーセットが通常価格より最大30％オフの300円引きで楽しめる「ワッパー祭り」を開催する。
■2ヒンジで角度調整も自由自在！台座が360°回転するタブレットスタンド
サンワサプライ株式会社は、2つのヒンジによりタブレットの角度と高さを無段階で自由に調整できるタブレットスタンド「PDA-STN87S」を発売する。台座部分が360°回転するので、接客やプレゼン時の画面共有に最適だ。13インチ程度までのタブレットに対応し、ケースを取り付けた状態でも使用できる。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できる。360°回転できるので、画面を他の人と簡単に共有できる。
■タ1本軸のT字キャリーバーがスマート！2WAYキャリーリュック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、キャリー＆リュックの2WAY仕様でシーンに応じて使いわけできる、1本軸のT字キャリーバーを搭載したスマートなキャリーリュック「200-BAGCR015BK」を発売した。混雑した駅や階段ではリュックに、重い荷物の移動にはキャリーに。シーンに応じて瞬時に切り替えられる2WAY仕様で、ストレスのない移動を実現する。両手が空くことで快適さが格段にアップし、ビジネスから旅行までマルチに対応する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ