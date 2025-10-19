モナコ南野拓実、日本代表帰りで絶品アシスト！「絶妙なスルーパス」「完璧なパス」と現地称賛

日本代表が王国ブラジルを初めて下した14日の歴史的試合で価値あるゴールを決めた南野拓実。

ゴール前で相手DFのパスミスを拾うと、無慈悲なシュートを叩き込み、3-2の逆転勝ちへのきっかけを作った。

南野は、所属するASモナコに戻ると、18日のリーグアン第8節アンジェ戦で見事なアシストを記録した。

アディ・ヒュッター監督を解任したモナコにとって、この日はセバスティアン・ポコニョーリ新監督の初陣。

新指揮官は3-4-3システムを採用し、日本代表で2試合を戦った南野はベンチスタートになった。

南野は0-0の後半25分から投入されると、そのわずか2分後にアシストをマーク。

FWフォラリン・バログンへのダイレクトパスを通して、得点をお膳立て。準備ができていなかった相手のスキを突く技ありのパスだった。

仏紙『RMC』は「南野が完璧なパス」、『Le Figaro』も「南野の絶妙なスルーパス」と讃えていた。

ただ、モナコは終盤に追いつかれ、ポコニョーリ新監督の初戦は1-1の引き分けで終了。

南野も？「背番号10をやめた」スター10人

22日にはトッテナムとのUEFAチャンピオンズリーグが控えている。