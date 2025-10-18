¼Â¤ÏÂ¿¤¤¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÀÊ¤ò¾ù¤ë¡×³ØÀ¸¤¿¤Á¡¡SNS¡Ö¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬¹²¤Æ¤Æ¡Ä¡×´¶Æ°¥¨¥ÔÂ³¡¹
¡¡¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¥ÉØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼þ°Ï¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¡×¡£ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤«¤Ð¤ó¤Ë¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¾å¤Î°Õ¸«¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤ËÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡Ä
¡¡¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â°Õ³°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö³ØÀ¸¤¬¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¡£¡Ö¹â¹»À¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¹²¤Æ¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£Ãæ¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤ËÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç¥¿±Ãæ¤ËÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤ÏÆ±¤¸Î©¾ì¤Î¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÇ¥¿±Ãæ¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÀÊ¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤òÌÂ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÇ¥¿±½é´ü¤ÏÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤Î¤Ä¤ï¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤ª¤Ê¤«¤ÎËÄ¤é¤ß¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤»þ´ü¡£¼þ°Ï¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤ï¤«¤â¤ÈÀ½Ìô¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬2023Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÀÊ¤ò¾ù¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î79¡ó¡£¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÍ¥ÀèÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢94¡ó¤Î¿Í¤¬¡ÖÀÊ¤ò¾ù¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï54.9¡ó¤È²áÈ¾¿ô¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ù¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿879¿ÍÃæ¤Î471¿Í¤Ï¡ÖÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¤ËÎ©¤Ä¾õ¶·¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â¡£º£¸å¥Þ¡¼¥¯¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î½÷À¤ËÀÊ¤ò¾ù¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ç¥ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¹¤¬¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê»×¤¤¤ä¤ê¡£Í¥¤·¤µ¤¬Ï¢º¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¤â¤Ã¤È²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ç¥¿±·Ð¸³¤Î¤¢¤ë½÷À¤Î³§¤µ¤ó¡¢¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¿¼¤¤·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©